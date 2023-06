﻿Trotz Abi und Infekt: Carolina Jürgens holt Bronze bei Nordmeisterschaften

Lübeck. Der Wettkampftag bei den Nordmeisterschaften war stressig für Carolina Jürgens. Die Leichtathletin vom SC Rönnau 74 hatte im Stadion am Lübecker Buniamshof innerhalb weniger Minuten erst ihren 100 Meter Hürden-Vorlauf zu absolvieren, dann den Weitsprung der Frauen und schließlich das Finale im Hürdensprint. Und das alles nach einem just überstandenen grippalen Effekt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Carolina Jürgens nahm es gelassen: „Heute will ich hier nach der ausgefallenen Vorbereitung nur Spaß haben“, sagte die 18-Jährige. Mit ihrer Vorgeschichte war an Bestleistungen auch nicht zu denken. Ein Wochenende zuvor musste sie aufgrund der Erkrankung ihre Teilnahme an der Nordmeisterschaft der Altersklasse U 23 absagen. Bis Freitag war noch nicht klar, ob sie bei den Titelkämpfen der Frauen, Männer und U 18 würde starten können. „Das hat sich ganz kurzfristig entschieden“, sagte Trainer Ralph Meyer.

Carolina Jürgens springt 5,70 Meter weit

Carolina Jürgens ging die Wettbewerbe locker an. Über die Hürden brauchte sie im Vorlauf 14,62 Sekunden und qualifizierte sich für den Endlauf der Frauen. Dort flitzte sie in 14,71 Sekunden auf den fünften Platz. Zuvor hatte die Athletin des SC Rönnau 74 im Weitsprung die Bronzemedaille gewonnen. Im letzten Versuch schaffte sie 5,70 Meter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

SC Rönnau 74 gewinnt sechs Mal Edelmetall bei Nordtitelkämpfen

„Jetzt geht es ab nach Hause, dann wird wieder gelernt. Schließlich habe ich am Dienstag meine mündliche Abiturprüfung in Geografie“, erzählte die Gymnasiastin. Danach will sie ihren Fokus wieder intensiver auf die Leichtathletik richten.

Cedric Barth läuft konstant gute Stadionrunden

Mit Cedric Barth hatten die Rönnauer ein weiteres Ass im Ärmel. Er lief über 400 Meter zum wiederholten Mal unter 50 Sekunden. Barth gewann auf seiner Spezialstrecke in 49,50 Sekunden. Jetzt darf sich der 17-Jährige nach dem in Hamburg gewonnenen U 23-Titel auch Nordmeister in der Altersklasse U18 nennen.

Lesen Sie auch

„Cedric läuft in dieser Saison konstant unter 50 Sekunden. Das ist wirklich eine starke Entwicklung“, lobte Trainer Ralph Meyer seinen Schützling, der sich auch über 200 Meter etwas ausrechnete. Doch Barth patzte am Start, er wurde nach dem Vorlauf disqualifiziert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Speerwurf der Männer steigerte sich Adrian Griffel (Bramstedter TS) im letzten Versuch auf 60,67 Meter. Das reichte zu Silber. Griffel konnte Nordmeister Florian Walther (LG Flensburg, 66,39 Meter) mit seiner Weite nicht gefährden.

Paula Löbe testet ihren Leistungsstand

Hinter Paula Löbe liegt derweil eine lange Zwangspause. Früh in der Saison 2022 zog sich die vielseitige SCR-Athletin einen Kreuzbandriss zu. Ohne große Ambitionen auf Edelmetall testete die Sportlerin des Jahrgangs 2005 ihren aktuellen Leistungsstand in verschiedenen Disziplinen aus.

Paula Löbe (SC Rönnau 74) übersprang im Stabhochsprung-Wettbewerb 3,20 Meter. © Quelle: Thomas Maibom

16,14 Sekunden über 100 Meter Hürden, 3,20 Meter im Stabhochsprung, 4,95 Meter im Weitsprung und 29,43 Meter mit dem Speer reichten für eine der Jüngsten im Feld gegen die besten Leichtathletinnen des Nordens nicht für Treppchenplätze.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf den Start bei den Landesmeisterschaften der Mehrkämpfer am 1./2. Juli in Kiel verzichtet Paula Löbe. Sie macht stattdessen am Familientag mit, an dem es für die Löbes nach Göttingen geht. Dort wird Paulas älterer Bruder Karl bei den Deutschen U 23-Meisterschaften über 1500 Meter starten.

Karl Löbe läuft bei der U23-DM

Kürzlich verbesserte sich Löbe, der in Süddeutschland studiert, aber weiter das Trikot des SCR 74 trägt, bei einem Rennen in Weinstadt auf 3:54,10 Minuten.

Nicht die Etablierten, sondern die Youngster des SCR 74 werden in Kiel versuchen, ältere Jahrgänge herauszufordern. Johann Fichtner, Sina Münster oder Lenja Böhde ist einiges zuzutrauen. Die Form dazu bringen sie mit in die Landeshauptstadt. Das unterstrichen die Rönnauer bei den Mehrkampf-Kreismeisterschaften U 10 bis U 14 in Trappenkamp. Athletinnen und Athleten in gelb-blauen Trikots räumten Titel am Fließband ab. Zehn Einzel-Meistertitel gingen an die Talentschmiede.

Darüber hinaus gewann der SCR 74 alle Teamwertungen. Der Verein hatte es als einziger geschafft, genügend Mehrkämpfer für insgesamt zwölf Mannschaftswettbewerbe zu melden.

KN