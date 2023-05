﻿Lauf-Express des LAC Kronshagen knackt eigene Rekordmarken

Kronshagen. Die Läufer des LAC Kronshagen legen die eigenen Messlatten immer höher. In Lübeck sicherten sich über drei Mal 1000 Meter sowohl die LAC-Staffel der Männer (Jann Penon, Felix Ludka, Hauke Trost) als auch die Jugendstaffel (Lorenz Abshagen, Justus Klausch, Christian Huwald) den Landesmeistertitel bei den Langstaffeln. Über drei Mal 800 Meter tat es ihnen die Frauen-Staffel (Lina von Petersdorff, Fenna Wulf, Berit Mues) gleich. Ärgste Konkurrentinnen waren hier die Klub-Kolleginnen Meike Zembold, Janika Bergmann, Theresa Brosthaus auf Rang zwei.

Mit einer großen Gruppe indes reiste der LAC nach Karlsruhe zur „Langen Laufnacht“, der Top-Laufveranstaltung in Deutschland. Über 5000 Meter stürzten sich die Schwestern Nicole und Christin Adler sowie Svea Timm ins Rennen. Nicole Adler hielt sich von Beginn an am Ende einer achtköpfigen Spitzengruppe auf, schob sich in der zweiten Rennhälfte weiter nach vorn und kam in neuer persönlicher Bestzeit von 16:53,61 Minuten als Vierte ins Ziel. Damit erfüllte sie die B-Norm des DLV und hat Hoffnung auf eine Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften. Ihre Schwester Christin und Svea Timm mussten dem hohen Anfangstempo Tribut zollen und kamen nach 17:25 und 17:30 Minuten ins Ziel.

Hauke Trost gelingt Qualifikation zur Deutschen Juniorenmeisterschaft

Über 1500 Meter liefen Felix Ludka und der 18-jährige Hauke Trost ebenfalls neue persönliche Bestzeiten. Ludka gewann seinen Lauf in 3:55,91 Minuten, Trost wurde in seinem Rennen Zweiter in 3:56,19 Minuten und schaffte damit die Qualifikation für die Deutschen Juniorenmeisterschaften. Zweite Plätze gab es über 800 Meter für Jann Penon (1:55,24 Minuten, persönliche Bestleistung) und Berit Mues (2:11,35 Minuten). Und im Flutlicht-Rennen über 5000 Meter lief Simon Bäcker in 14:38 Minuten die zweitbeste Zeit seiner Karriere.

Felix Ludka, Hauke Trost und Jann Penon (von links, hier bei der Bahneröffnung des KTB) zeigten starke Läufe beim Laufmeeting in Karlsruhe. © Quelle: Ralf Abratis

Line Schomann kann auf internationalen Start für den DLV hoffen

Hohe Sprünge macht derweil Line Schomann (Kieler TB). Beim Springer-Meeting in Garbsen überquerte sie die Latte im Hochsprung mit 1,76 Meter, wurde Zweite und schaffte damit die Norm für das European Youth Olympics Festival (EYOF) der U 18 im Juli in Maribor/Slowenien. Die Nominierung zu dem internationalen Wettbewerb, zu dem nur jeweils ein Starter pro Nation antreten darf, erfolgt nach dem DLV-Gala am 10. Juni in Kassel. Amdi Gaye (TSV Klausdorf), der auch auf einen EYOF-Start hofft, hat die Norm-Leistung bisher verfehlt, sprang in Garbsen 1,98 Meter.ra

KN