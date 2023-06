﻿Sprinter mit Top-Zeiten bei Leichtathletik-Landesmeisterschaften

Optimale Bedingungen bestimmten das Geschehen bei den Leichtathletik-Landesmeisterschaften in Büdelsdorf. Julia Heinzel vom Wellingdorfer TV sprintete zum Titel über 100 Meter und 200 Meter und ist die erste Frau in Schleswig-Holstein unter 24 Sekunden über die 200 Meter.

Büdelsdorf. Es war ein Wochenende für Top-Leistungen bei den Leichtathletik-Landesmeisterschaften (Frauen, Männer und U 18): Eine leichte Brise aus östlichen Richtungen drückte in das Büdelsdorfer Eiderstadion – genug, um für Schub zu sorgen, nicht zu viel, um die Zeiten im regulären Bereich zu lassen. Für den Höhepunkt der zweitägigen Titelkämpfe sorgte Julia Heinzel (Wellingdorfer TV). Nach ihrem Titelgewinn über die 100 Meter am Sonnabend hatte sie zum Abschluss der LM noch einen Knalleffekt in petto: Über 200 Meter stürmte sie zum zweiten Titel, blieb als erste Frau in Schleswig-Holstein unter 24 Sekunden.