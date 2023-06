SC Rönnau 74 gewinnt sechs Mal Edelmetall bei Nordtitelkämpfen

Klein Rönnau. Sechsmal Edelmetall brachten die Leichtathletinnen und Leichtathleten des SC Rönnau 74 von den Norddeutschen Meisterschaften in den Altersklassen M/W 16 und U 20 mit nach Hause. Seine Ausnahmestellung, nicht nur im SCR, hob in Hamburg einmal mehr Cedric Barth hervor. Der 17-Jährige startete in der U 20-Konkurrenz über die 400 Meter, die er souverän für sich entscheiden konnte. Die Uhr stoppte nach 49,51 Sekunden. Über 200 Meter lief er im Vorlauf in 22,57 Sekunden eine neue Bestzeit, verzichtete aber auf einen Start im Finale, weil dieser zu zeitnah an den 400 Meter-Endlauf terminiert war.

Fünf weitere Medaillen für Rönnauer Sportler

U 20-Sprinter Norwin Dabelstein sicherte sich über 100 Meter in 11,07 Sekunden die Silbermedaille und wurde über die halbe Stadionrunde Vierter. Auch bei Paula Löbe (U 20), die nach einem Kreuzbandriss im Jahr 2022 lange pausieren musste, zeigt die Formkurve nach oben. Im Stabhochsprung überquerte sie 3,50 Meter, stellte eine neue Bestleistung auf und holte sich Silber. Bronze ging in der selben Disziplin an Benedikt Thiesen (M16), der 3,60 Meter übersprang. Ebenfalls Dritter wurde Jakob Kuhn (M15) über 300 Meter Hürden in neuer Bestzeit von 43,28 Sekunden.

Nächste Woche geht es weiter

Bereits am kommenden Wochenende stehen die nächsten Norddeutschen Titelkämpfe an. Im Lübecker Stadion am Buniamshof laufen, springen und werfen dann Männer, Frauen sowie Athletinnen und Athleten in der Altersklasse U 18 um Medaillen. maw

