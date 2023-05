﻿Kieler Kanu-Klub: Leif Reh beeindruckt in Lübeck

Lübeck. Nächster Erfolg für Leif Reh vom Kieler Kanu-Klub. Bei den in Lübeck auf der Wakenitz ausgetragenen Landesmeisterschaften über 1000 Meter, 500 Meter und 200 Meter konnte Reh die Titelkämpfe für sich entscheiden.

Spannende Rennen über kurze Distanzen – Nächste Regatta in Preetz

Reh konnte vor allem auf den längeren Strecken seine Stärke zeigen und holte die Titel souverän nach Kiel. Spannend wurde es vor allen Dingen über die 100 Meter und 200 Meter, bei der der sprintstarke Patrick Schulz vom KC Lübeck jeweils bis kurz vor der Ziellinie gleichauf fuhr, am Ende jedoch Reh den Vortritt lassen musste. Dritter wurde in beiden Rennen Kevin Kondziella (ebenfalls KC Lübeck). Zusätzlich zu den Landesmeisterschaften konnte Reh auch das 6000-Meter-Rennen gewinnen.

Eine Woche vor den deutschen Meisterschaften im Kanumarathon in Rheine zeigte der Kanute des Kieler Kanu-Klub, dass er auch auf den olympischen Distanzen sattelfest unterwegs ist. Die nächste Sprint- und Mittelstrecken Regatta wird am 17. und 18. Juni in Preetz stattfinden, bei der Reh seinen Landestitel über 10 000 Meter verteidigen will. Doch vorher liegt der Fokus allerdings klar auf den deutschen Meisterschaften und der damit verbundenen Qualifikation für den Kanumarathon-Weltcup in Ruse (Bulgarien).