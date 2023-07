﻿Profi-Chance oder Leihe? So plant KSV-Coach Rapp mit Sterner und Wolf

Kiel. Acht externe Neuzugänge hat Holstein Kiel in dieser Sommer-Transferperiode bisher verpflichtet. Hinzu kommen mit Niklas Niehoff und Colin Kleine-Bekel zwei Talente aus dem eigenen Nachwuchs, die ab sofort fest zum Profi-Kader von Marcel Rapp zählen. Teil der Profis waren in der vergangenen Saison auch schon Jonas Sterner und Lucas Wolf. Beide sind ebenfalls Talente aus dem eigenen KSV-Stall und sollen in dieser Spielzeit den nächsten Schritt gehen – ob bei Holstein oder bei einem Leihklub. Trainer Marcel Rapp hat mit seinen Talenten einen Plan.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sterner soll bei Holstein Kiel bleiben – Rapp lobt den 21-Jährigen

Unbedingt bleiben soll demnach Jonas Sterner, den Rapp als Alternative für die Außenverteidigerposition sieht. „Bei Jonas Sterner ist es so, dass er in der vergangenen Saison öfter mit kleineren Verletzungen zu kämpfen hatte. Er hat dann im letzten Saisonspiel gegen Hannover 96 Spielzeit bekommen“, begründet der KSV-Coach, weshalb es beim 21-Jährigen bisher nicht für mehr Einsatzzeit reichte.

Aber: „Dennoch hat er in der vergangenen Saison einen Sprung gemacht und gegen Hannover auch bewiesen, dass er auf einem guten Weg ist. An dieses Spiel muss er anknüpfen. Er ist nicht mehr der ‚kleine Jonas‘. Die Neuen kennen ihn als Zweitliga-Spieler und so soll er auch auftreten.“ Rapp hat mit Sterner viel vor, will den Youngster unbedingt bei den Störchen behalten. „Bei Jonas Sterner ist eine Leihe überhaupt kein Thema. Der bleibt bei uns“, machte Rapp deshalb klar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Muss sinnvoll sein“: Rapp kann sich Leihe bei Wolf vorstellen

Anders ist die Lage bei Mittelfeld-Talent Lucas Wolf. Zwar feierte der 21-Jährige in der vergangenen Saison gegen den 1. FC Nürnberg (3:0) sein Profi-Debüt für die KSV, danach kam es aber nur noch zu einem weiteren Kurz-Einsatz gegen den SV Sandhausen. „Bei Lucas Wolf ist es so, dass er sich der Konkurrenz stellen muss. Das ist nicht einfach, weil wir auf seiner Position im Mittelfeld viele gute Spieler haben. Gegen diese Spieler muss er sich durchsetzen“, richtet Rapp seinen klaren Appell an den gebürtigen Eckernförder.

Lesen Sie auch

Eine Leihe könnte deshalb auch in Betracht kommen, meint Rapp – wenn die Bedingungen stimmen. „Wir müssen schauen, ob sich ein Verein findet, bei dem sich Lucas eine Leihe vorstellen kann und wir auch als Verein sagen, das ist sinnvoll. Grundsätzlich ist Spielzeit für einen jungen Spieler immens wichtig. Es kommt aber immer auf den Verein und die Liga an.“ Die kommenden Wochen dürften im Fall Wolf Klarheit bringen.

KN