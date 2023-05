﻿So denkt Marvin Obuz über seine Leihe zu Holstein Kiel

Am Saisonende endet die Leihe von Marvin Obuz vom 1. FC Köln zu Holstein Kiel. Im KN-Gespräch äußerte sich der 21-Jährige nun über die Zeit bei den Störchen und seine Pläne für die Zukunft. Klar ist: Die Wege von Obuz und der KSV trennen sich im Sommer.

Kiel. Zehn Einsätze in der Zweiten Liga, ein Einsatz im DFB-Pokal – insgesamt gerade einmal 195 Minuten Profi-Spielzeit: Am Saisonende geht die Leihe von Marvin Obuz bei Holstein Kiel zu Ende. Der erhoffte Durchbruch des U 20-Nationalspielers bei den Störchen blieb aus. Enttäuschend für die KSV, aber auch enttäuschend für Obuz, der sich mehr Spielzeit an der Förde versprochen hatte. „Dass es anders gekommen ist, muss ich am Ende des Tages so akzeptieren. Ich werde daraus meine Lehren ziehen“, bilanzierte die 21-jährige Leihgabe des 1. FC Köln. Positiv aus Obuz-Sicht: „Mental und als Mensch habe ich einen großen Schritt nach vorne gemacht.“