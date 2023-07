﻿Geld für junge Eltern: Seglerverbands-Initiative kommt nicht überall gut an

Kiel. Als der Deutsche Seglerverband (DSV) im Mai ankündigte, junge Eltern mit Olympia-Ambitionen künftig finanziell bei der Kinderbetreuung auf Trainings- und Wettkampfreisen zu unterstützen, schlug das in der Öffentlichkeit keine allzu hohen Wellen – auf Funktionärsebene dafür umso mehr. Nun fließt das erste Geld. Und andere Verbände sind aufgeschreckt.

„Ich bin schon von einigen Präsidenten von Spitzenverbänden angerufen worden, und die haben mich gefragt, ob mir eigentlich klar wäre, was ich da jetzt losgetreten habe“, sagt DSV-Präsidentin Mona Küppers, auf deren Initiative der Sonderfonds zustande kam.

Leonie Meyer kalkulierte für 2023 mit 7000 Euro für Betreuung und Co.

Leonie Meyer findet das Losgetretene „richtig, richtig cool“. Für die Kitesurferin und Mutter des zweijährigen Levi ist ihre Olympia-Kampagne ohnehin ein Puzzle aus Reiseorganisation, Wettkampfplanung und Kinderbetreuung. Dass Levi durch eine Fehlbildung am Bein regelmäßig Arzt- und OP-Termine hat, macht die Sache nicht unkomplizierter. Oft reist er seiner Mutter mit einer Betreuungsperson hinterher. Deren Flugtickets zahlt nun der DSV, genau wie etwaige Mehrkosten für ein Apartment, in dem auch ein Babysitter – oft Meyers Mutter oder Schwester – wohnen kann.

„Die Alternative wäre, dass Levi immer zu Hause bleibt, in die Kita geht, und der Papa alles zu Hause macht. Aber das war nie unsere Idealvorstellung“, sagt Meyer. Auch ohne die unverhoffte DSV-Initiative hätte sie ihren Sohn regelmäßig mitgenommen, Betreuung privat organisiert und bezahlt. Mit etwas mehr als 7000 Euro dafür hat sie in diesem Jahr kalkuliert.

DSV-Präsidentin Mona Küppers: Sorgenfreiheit als Beweggrund

Diesen Betrag bekommt sie nun erstattet. „Ohne diese Regelung wäre es superknapp gewesen“, sagt sie. „So eine Olympia-Kampagne geht sich am Ende vielleicht bei null aus. Das entlastet uns finanziell total. Ich möchte nicht häufiger von Levi getrennt sein oder Trainings ausfallen lassen müssen, weil wir es uns nicht leisten können.“

Diese Sorgenfreiheit war für Mona Küppers ein Beweggrund für ihren Vorstoß. „Wir wissen alle, was es bedeutet, wenn man sein frisch Geborenes jemandem anderen in die Arme drückt und wochenlang ins Training und in den Wettkampf fährt. Ein Stück bleibt zu Hause. Wenn Eltern ihr Kleines mitnehmen wollen, sollte das doch machbar sein.“

Beispiel Melanie Leupolz: DFB finanziert Nationalspielerinnen Reise, Unterkunft und Betreuung

Das sieht auch der größte nationale Sportfachverband der Welt so. Der Deutsche Fußball-Bund konzentriert sich in seinen Maßnahmen auf die Frauen – angesichts der Gehälter im Männerfußball plausibel – und ermöglicht es, dass die Kinder der Nationalspielerinnen bei Trainingslagern und Länderspielen dabei sind, übernimmt die Kosten für Reise, Unterkunft und Betreuung, auch für eine externe Betreuungsperson. Melanie Leupolz etwa ist mit ihrem noch kein Jahr altem Söhnchen zur WM nach Australien gereist (wir berichteten).

Darüber hinaus sei man beim DFB derzeit „im engen Austausch mit Vereinen und Verbänden aus dem Ausland sowie Fußball spielenden Müttern, um uns ein umfassendes Bild zu machen, welche Rahmenbedingungen es für Mütter im Fußball braucht“, so die Auskunft aus der DFB-Pressestelle.

Dass es im German Sailing Team mit Meyer und dem Segler Paul Kohlhoff erstmals seit Langem zwei junge Eltern gibt, will auch DSV-Präsidentin Küppers zum Anlass nehmen, das Thema Familie künftig „komplett anders mitzudenken“. Die jetzige Regelung sei nur der erste Schritt. „Vielleicht müssen wir irgendwann ein ganz anderes Programm aufsetzen. Aber das Ziel sind glückliche Sportlerinnen uns Sportler, die sich keine Sorgen um ihr Kind machen müssen und mit freiem Kopf ihre Leistung abrufen können.“

Kostenexplosion durch Sonderfonds? Küppers hat keine Befürchtungen

Kohlhoff, seit Mai 2022 Vater eines Sohnes, freut sich über das Angebot. „Super und ein echtes Zeichen für uns Eltern“, findet er. Bisher habe er es nicht in Anspruch genommen, da der Nachwuchs noch sehr von seiner Partnerin abhängig sei, die aktiv in Kiel studiert. Auch er ist aber sicher: „In Zukunft werde ich die beiden sicherlich mal wieder mitnehmen und dann natürlich in Kooperation mit dem DSV eine unkomplizierte und komfortable Reise gestalten.“

Bedenken, der aus Rücklagen gefüllte Fonds könnte eine Kostenexplosion nach sich ziehen, hat Mona Küppers nicht. „Ich gehe nicht davon aus, dass permanent sämtliche Kinder von Sportlern auf DSV-Kosten in der Welt herumfliegen“, sagt sie. Auch Meyer will unterwegs wie bisher – wann immer möglich und sinnvoll – im von einem Sponsor zur Verfügung gestellten Van wohnen und Levi in den Wintermonaten ganz normal in einer Kita anmelden. „Das viel Größere hinter der DSV-Initiative ist, dass andere Verbände unter Druck kommen. Da muss sich etwas tun im deutschen olympischen Bereich“, findet die Kite-Surferin.

Volleyballer, Ruderer und Leichtathleten bekommen keine Unterstützung

Beispiel Beachvolleyball: Bei Olympiasiegerin Laura Ludwig müssen beide Söhne während Trainings- und Wettkampfreisen fremdbetreut werden. Allein schon, weil Vater Imornefe Bowes Ludwigs Trainer ist. Finanzielle Unterstützung vom Deutschen Volleyballverband gibt es für die Olympiasiegerin oder andere Kaderathleten und -athletinnen nicht. Auch vom Deutschen Ruderverband heißt es: „Aufgrund unserer Kadergröße sehen wir uns nicht in der Lage, etwas Ähnliches zu finanzieren, das würde unseren Etat sprengen.“

Dasselbe Argument bringt der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) vor: „Bei rund 500 Kaderathletinnen und -athleten wäre dies eine besondere Herausforderung, da wir die Fördergelder des Bundesinnenministeriums für einen Sonderfonds für junge Eltern nicht verwenden können.“ Wie andere Verbände forciert der DLV vor allem die Zusammenarbeit mit Bundespolizei und Bundeswehr, weil eine dortige Anstellung immerhin bedeutet, den Mutterschutz voll umfänglich zu erhalten.

Deutsche Sporthilfe fördert bei Schwangerschaft und Mutterschaft weiter

In der übergeordneten Förderung durch die Stiftung Deutsche Sporthilfe gibt es zwar keinen gesonderten Topf für Eltern. Eine bewilligte Förderung wird im Fall einer Schwanger- und Mutterschaft aber ebenso wie bei einer Verletzung im gleichen Maße fortgeführt, wenn der Kaderstatus erhalten bleibt. Dies war etwa bei Fußballerin Leupolz der Fall.

Ohne Kaderstatus bleibt ansonsten die #comebackstronger-Initiative, die auch Leonie Meyer genutzt hat. Zwischen 2016 und 2022 wurden bei der Sporthilfe mindestens 22 schwangere Athletinnen finanziell gefördert, 14 im regulären Kader und acht im #comebackstronger-Team, wo Höhe und Dauer der Zahlungen individuell festgelegt werden.

Auch andernorts wurden bisher – wenn überhaupt – individuelle Lösungen gefunden: Handballerin Grit Jurack nahm 2010 ihren erst wenige Monate alten Sohn und ihre Mutter mit zur EM nach Norwegen. Als Wohlfühl-Faktor konnten die Lieben der deutschen Handball-Männer bei der Weltmeisterschaft im Januar auf DHB-Kosten für die Dauer der Vorrunde mit ins polnische Katowice reisen. Ein Novum, das es bei der Frauen-Nationalmannschaft in dieser Form bisher nicht gab. Das aber zeigt: Der Bedarf bei den jungen Familien ist da.

Der deutsche Sport ist in diesem Bereich ein Flickenteppich. Womöglich unvermeidbar. Denn eines ist DSV-Präsidentin Küppers wichtig zu betonen: „Man darf die Sportarten nicht miteinander vergleichen.“ Zu unterschiedlich seien die Rahmenbedingungen und finanziellen Möglichkeiten der Eltern. „Ich will niemandem vorzuschreiben, was er zu tun hat. Jeder Verband muss seinen Weg finden. Aber sie sollten einen finden.“ Losgetreten ist die Debatte spätestens jetzt.

