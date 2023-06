﻿Uwe Stöver spricht: Das ist der Transfer-Plan von Holstein Kiel

Kiel. Nach knapp vier Wochen Sommerpause rollt der Ball wieder bei Holstein Kiel. Am Montagmittag (13 Uhr) bittet Trainer Marcel Rapp die Mannschaft zum Trainings-Aufgalopp in die neue Spielzeit. Zeitgleich bastelt Sportchef Uwe Stöver weiter am Kader für die neue Saison. Zahlreiche Transfer sind schon offiziell. Nicolaj Remberg (Preußen Münster), Ba-Muaka Simakala (VfL Osnabrück), Lasse Rosenboom (SV Werder Bremen II), Aurel Wagbe (VfL Wolfsburg U19), Carl Johannson (IFK Göteburg), Marko Ivezic (Vozdavac) und der seit Montagvormittag bestätigte Torwart Marcel Engelhardt (FSV Zwickau) gehören dazu. Zudem befindet sich mit Shuto Machino ein weiterer Stürmer in den Startlöchern. Welche Stellen hat Uwe Stöver noch auf dem Zettel? KN fragte nach.

Stöver stellt weitere Transfer für Holstein Kiel in Aussicht

„Wir sind sehr zufrieden mit dem aktuellen Stand unseres Kaders. Den Großteil der vakanten Stellen haben wir schon frühzeitig schließen können“, machte Stöver deutlich, sagte aber auch: „Allerdings haben wir auch immer formuliert, dass es unser Ziel ist, spätestens zum Trainingslager den kompletten Kader beisammenzuhaben. Daran arbeiten wir.“ Das gilt vor allen Dingen für die Position des Linksverteidigers. Mit Mikkel Kirkeskov und Johannes van den Bergh (im Winter) haben zwei Akteure den Verein verlassen. Deshalb herrscht dringender Handlungsbedarf, das weiß auch Stöver. „Ja, auf dieser Position wollen wir noch etwas tun“, bestätigte der Sportchef, ohne weiter ins Detail zu gehen, welches Profil oder Spielerart die Störche für diese Position bevorzugen.

Im Winter beschäftigten sich die KSV-Bosse noch stark mit Chima Okoroji vom SV Sandhausen, der durch den Abstieg der Sandhäuser sogar ablösefrei zu haben wäre. Bisher ist es allerdings still um den 26-Jährigen. Unter anderem soll auch der FC St. Pauli Interesse an dem Außenverteidiger gehabt haben. Weitere Bewegungen in Sachen Transfers werden in den kommenden Tagen und Wochen im Holstein-Kader anstehen. Das bestätigt Stöver ebenfalls.

„Wir werden sowohl auf der Zugangs- als auch auf der Abgangsseite noch Bewegung haben. Wie viele das sein werden, gilt es abzuwarten“, blieb der KSV-Sportchef wie oft unkonkret. Zudem könnte ein möglicher aktuell im Raum stehender Abgang von Steven Skrzybski eine weitere Lücke in den Kader reißen. Dort dementierte Stöver allerdings kürzlich noch Anfragen von anderen Klubs oder den Wunsch seitens Skrzybski, die KSV zu verlassen.

Rapp muss Team formen – Chancen und Risiken für die Saison

Für Holstein Kiel beginnt mit der neuen Spielzeit auch eine Saison zwischen Chance und Risiko. Immerhin kann der bevorstehende große und teilweise schon vollzogene Umbruch im Kader neue Kräfte freisetzen. Eben jene hatten vor allen Dingen auf der Zielgeraden der abgelaufenen Saison den Störchen oft gefehlt. Zeitgleich geht die KSV mit einem deutlich jüngeren Kader auch ins Risiko.

Stöver diplomatisch: „Die Chance ist, mit neuem Personal, einem neuen Geist und sehr viel neuem Elan die Dinge besser zu machen. Das Risiko ist, in allen den Dingen falsch gelegen zu haben. So einfach ist das.“ Die Aufgabe liegt nun bei Trainer Marcel Rapp und seinem Team, aus den vielen Neuen und den alten Spielern eine echte Mannschaft zu formen. Ob Rapp das gelingt, wird großen Einfluss auf den Ausgang der Saison haben.

