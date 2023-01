﻿Hallenmasters im Liveblog: KN-online begleitet exklusiv den Eckernförder SV

Am Sonnabend treten acht Mannschaften in der Wunderino-Arena im SHFV-Lotto-Masters gegeneinander an.

Nach zwei Jahren Pause kehrt das SHFV-Hallenmasters am Sonnabend in die Wunderino-Arena in Kiel zurück. KN-online begleitet das Spektakel und insbesondere das Team vom Eckernförder SV den ganzen Tag lang, berichtet von dort, wo sonst keine Journalisten hinkommen: Aus dem Teambus, der Kabine und von der Ersatzbank.

