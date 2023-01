Liveblog: KN-online begleitet Eckernförder SV durchs Hallenmasters

Ob Teamsitzung in der Kabine, Bus-Anreise der Mannschaft und Fans oder Emotionen auf der Trainerbank: KN-online begleitet den Eckernförder SV exklusiv durch den Tag des Hallenmasters. Unser Liveblog mit aktuellen Videos, Porträts und Interviews hält euch auch vor und nach den Partien auf Ballhöhe.

Exklusive Einblicke ins SHFV-Hallenmasters gibt es am Sonnabend ab 11:45 auf KN-online.

Eckernförde/Kiel. Zwei Jahre lang musste Schleswig-Holstein auf sein größtes Fußball-Hallenturnier verzichten, am Sonnabend rollt wieder der Ball über den Kunstrasen in der Kieler Wunderino-Arena. Das SHFV-Hallenmasters feiert sein Comeback und wir liefern euch Einblicke, die es nirgendwo anders gibt. Den ganzen Tag lang begleiten wir exklusiv die Mannschaft von Underdog Eckernförder SV. Unser Liveblog beginnt dort, wo die offiziellen Partien des Hallenmasters enden.

Bei uns geht es nicht erst los, wenn aus den Lautsprechern „Welcome to Kiel“ dröhnt, wir liefern bereits ab 11:45, wenn sich der ESV längst in der heißen Vorbereitungsphase befindet. Angefangen beim Treffen der Mannschaft von Trainer Maik Haberlag schauen wir Spielern und Funktionsträgern des Oberligisten den ganzen Tag lang über die Schultern, liefern in unserem Liveblog auf KN-online aktuelle Videos, Fotos und Interviews aus dem Mannschaftsbus, aus der Kabine, von der Trainerbank und aus dem Fanblock. Emotionen und exklusive Einblicke sind garantiert.

Eckernförde nach 13 Jahren wieder mit dabei

„Es ist ein ganz besonderer Tag für unseren Verein! Als wir vor 13 Jahren das letzte Mal dabei waren, saßen viele meiner Spieler als Zuschauer auf der Tribüne“, plaudert Trainer Maik Haberlag aus dem Nähkästen und hat zugleich ein Versprechen an die Zuschauer des Liveblogs auf KN-online: „Die Leser dürfen sich darauf freuen, viele Menschen zu sehen, die einfach nur glücklich sind, da zu sein“.

Aber auch die Fans der anderen Vereine sollen nicht zu kurz kommen. Wir sind mittendrin statt nur dabei. Ob feurige Kabinenansprachen oder die feuchte Bierdusche nach Abpfiff: Nichts bleibt ungesehen! im Liveblog auf KN-online seid ihr hautnah dabei und seht unvergessliche Momente – egal ob auf dem Laptop auf der heimischen Couch oder direkt in der Arena auf der Tribüne mit dem Smartphone.

Von Tobias Hollenbach