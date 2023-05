LIVE! Nach Foulelfmeter: Holstein Kiel führt gegen den Karlsruher SC

Badesaison 2023

Freibad Katzheide in Kiel öffnet ab Donnerstag wieder

Die Freibadsaison in Kiel startet an Himmelfahrt: Ab dem 18. Mai können Badegäste wieder im Freibad Katzheide in Kiel schwimmen. Die Öffnungszeiten sind zunächst aber begrenzter als im Sommer.