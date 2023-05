Liveticker: Findet Holstein Kiel bei Fortuna Düsseldorf wieder in die Spur?

Düsseldorf. Zum dritten Mal nacheinander geht es für Holstein Kiel in der Zweiten Liga gegen ein Top-Team der Liga. Am Sonnabend sind die Störche bei Fortuna Düsseldorf zu Gast. Die beiden 0:3-Niederlagen gegen Tabellenführer Darmstadt und den Zweiten Heidenheim haben zuletzt bestätigt: Von den oberen Gefilden der Liga sind die Kieler in dieser Saison weit entfernt.

Obwohl es sportlich um nichts mehr geht und personelle Veränderungen zum Sommer an der Förde längst beschlossen sind, sieht Trainer Marcel Rapp sein Team vor dem Spiel in Düsseldorf in der Pflicht. „Wir sind eine gute Gruppe. Aber das müssen wir jetzt unter Beweis stellen“, sagte der Coach. „Bei vielen ist die Zukunft noch offen. Viele müssen sich noch präsentieren.“