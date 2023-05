﻿Liveticker: Gelingt Holstein Kiel ein Sieg gegen den FC St. Pauli?

Für Holstein Kiel steht am Freitagabend das letzte Heimspiel der Saison an. Im ausverkauften Holstein-Stadion empfängt die KSV unter Flutlicht den FC St. Pauli zum Nordduell. Können die Störche gegen die beste Mannschaft der Rückrunde punkten? Alle Infos im Liveticker.

Kiel. Am vergangenen Wochenende gelang Holstein Kiel im heimischen Stadion ein 2:1 gegen den Karlsruher SC. Am Freitagabend kommt mit dem FC St. Pauli nun die beste Mannschaft der Rückrunde zum Nordduell an die Förde – wie immer eine Partie mit einem besondern Reiz.