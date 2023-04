Liveticker: Holstein Kiel trifft auf Arminia Bielefeld

Jetzt Zweiter in der Gesamtwertung

Jetzt Zweiter in der Gesamtwertung

Jetzt Zweiter in der Gesamtwertung Jetzt Zweiter in der Gesamtwertung

Nach mehr als 34 Tagen auf See hat das Team Malizia des Hamburger Skippers Boris Herrmann als erste Jacht die Ziellinie der Ocean-Race-Königsetappe gekreuzt. Mit dem Sieg auf dem längsten Teilstück der Renngeschichte rückte das deutsche Team auf Rang zwei in der Gesamtwertung vor. Für Herrmann steht nun eine Pause an.