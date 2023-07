﻿Liveticker: Wie schlägt sich Holstein Kiel gegen den 1. FC Slovacko?

Oetz. Nach drei harten Tagen im Trainingslager steht für Holstein Kiel am Mittwoch das erste Testspiel im Rahmen der Reise nach Österreich an. Gegner der Störche ist der tschechische Erstligist 1. FC Slovacko. Mit bisher zwei Siegen aus den ersten drei Testspielen in dieser Vorbereitung gehen die KSV-Profis mit einer positiven Bilanz in die Begegnung.

Am Vormittag hatte die Mannschaft noch eine kurze Einheit auf dem Trainingsplatz in Habichen absolviert. Im Anschluss ging es mit dem Mannschaftsbus zum Stadion am Jenberg, wo die Begegnung ab 16 Uhr ausgetragen wird.

KN