Liveticker: Kriegt Holstein Kiel bei Hansa Rostock die Kurve?

Seit fünf Spielen wartet Holstein Kiel in der Rückrunde schon auf einen Sieg. Das soll sich am Sonntag bei Hansa Rostock ändern. Die Störche können mit drei Punkten die eigene Negativserie gegen die abstiegsbedrohte Kogge beenden.

Steven Skrzybski konnte gegen Arminia Bielefeld kein Tor für Holstein Kiel erzielen. Das soll sich am Sonntag gegen Hansa Rostock ändern.

Kiel. Neun Spiele und neun Punkte: Die Bilanz von Holstein Kiel in der Rückrunde ist bisher mehr als durchwachsen. Zwar haben die Störche noch acht Punkte Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz, dennoch wurde nach der 2:3-Heimniederlage gegen Arminia Bielefeld eine Zeitenwende eingeläutet. Holstein muss plötzlich wieder nach unten in der Tabelle schauen, um nicht doch noch in den Abstiegsstrudel zu geraten.

Eine Schlüsselpartie für die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp ist das Gastspiel am Sonntag beim Tabellen-Siebzehnten Hansa Rostock. Ein Dreier beim Krisen-Gipfel in Rostock würde die KSV nicht nur deutlich näher an das eigens gesteckte Saisonziel (besser als Platz neun, Anm. d. Red.) bringen, sondern auch den Abstand zu den Abstiegsplätzen wieder vergrößern.