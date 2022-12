Liveticker: SG Flensburg-Handewitt gegen HSW Wetzlar

Die SG Flensburg-Handewitt spielt am 27. Dezember in der Handball-Bundesliga gegen die HSG Wetzlar. Anwurf ist um 19.05 Uhr in der Flens-Arena. Verfolgen Sie das Spiel hier im Liveticker.