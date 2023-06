Wie schlägt sich Holstein Kiel im Testspiel gegen SC Weiche Flensburg 08?

Flensburg. Zum Ende der ersten Trainingswoche steht für Holstein Kiel das Testspiel gegen den Regionalligisten SC Flensburg 08 an. Anpfiff ist um 18 Uhr im Manfred-Werner-Stadion. Die Partie ist gleichzeitig das Abschiedsspiel für Florian Meyer, der von 2001 bis 2013 für die Störche kickte und danach bis zum Sommer dieses Jahres bei Weiche unter Vertrag stand. Auch bei Christian Jürgensen, dem Geschäftsführer Sport, und Co-Trainer Patrick Herrmann ist es ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Verein.

Die KSV testet bereits zum zweiten Mal in der Sommervorbereitung: Am Mittwoch gab es beim Hamburger Landesligisten SSV Rantzau ein standesgemäßes 9:0. Gegen den Regionalligisten aus Flensburg wird das Team von Marcel Rapp mehr gefordert sein. Noch nicht mit im Kader der Störche wird Neuverpflichtung Shuto Machino sein. Der japanische Nationalspieler bestreitet am Wochenende noch ein Spiel mit Shonan Bellmare gegen die Yokohama F. Marinos, ehe der 23-Jährige am Dienstag in Richtung Deutschland aufbricht.

KN