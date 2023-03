Handball-Bundesliga: THW Kiel bei der MT Melsungen

In der Handball-Bundesliga ist der THW Kiel am Sonntag, 19. März, bei der MT Melsungen zu Gast. Können sich die Zebras gegen die Fuldastädter durchsetzen? Das erfahren Sie am Sonntag ab 14 Uhr hier im Liveticker!