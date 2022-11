Handball-Bundesliga: THW Kiel live gegen Frisch Auf Göppingen

Der THW Kiel muss heute, am 13. November, erneut in der Handball-Bundesliga ran: Das Team empfängt Frisch Auf Göppingen in der Wunderino-Arena, Anwurf ist um 16.05. Verfolgen Sie hier das Spiel im Liveticker.