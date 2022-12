THW Kiel gegen SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Bundesliga

Am Sonntag (14 Uhr) steigt das 107. Derby zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt. Beide Teams haben internationale Siege im Rücken, doch trotz der kurzen Vorbereitung sind die Zebras in Flensburg Favorit. Verfolgen Sie das Spiel hier im Liveticker.

Besondere Spiele sorgen für besondere Maßnahmen. Nach der Champions-League-Partie am Donnerstag bei Aalborg HB (30:26) machten sich die Handballer des THW Kiel nicht sofort auf die knapp 380 Kilometer lange Rückreise in die Heimat, sondern quartierten sich in Dänemark in einem Hotel ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gut ausgeschlafen und regeneriert ging es dann am Freitag nach Hause, denn schon am Sonntag (14 Uhr) steht in der Bundesliga das 107. Schleswig-Holstein-Derby gegen die SG Flensburg-Handewitt auf dem Programm.

Liveticker: THW Kiel gegen SG Flensburg-Handewitt (Anwurf: 14 Uhr)

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Tickaroo GmbH, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn Ihnen der Liveticker nicht angezeigt wird, klicken Sie hier.

Zeitleiste: THW Kiel in der Handball-Bundesliga

Tabellenplatz des THW Kiel in der Handball-Bundesliga

Das nächste Handball-Spiel und weitere Nachrichten zum THW Kiel

Sie wollen wissen, welche Spiele als Nächstes anstehen? Hier finden Sie den THW-Kiel-Spielplan für 2022.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alle Liveticker zum THW Kiel und viele weitere Artikel rund um das Handball-Team finden Sie auf unserer Themenseite der THW Kiel Nachrichten.