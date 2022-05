Liveticker: THW Kiel gegen TuS N-Lübbecke

Den Frauenfußball-Kreispokal hat die Elf vom SV Wahlstedt noch nie gewonnen. Entsprechend motiviert ist die Mannschaft, in der viele Spielerinnen seit der E-Jugend gemeinsam kicken, an Himmelfahrt die SG Westerrade / Weede zu besiegen und die Trophäe erstmals in die Höhe zu stemmen.