Live: THW Kiel siegt 33:23 gegen Hannover-Burgdorf

Der THW Kiel steuert in der Handball-Bundesliga weiter auf Meisterkurs. Der Tabellenführer kam am Sonntag gegen die TSV Hannover-Burgdorf zu einem souveränen 33:23 (20:14) und behauptete mit 47:9 Punkten die Top-Position im Titelrennen, in dem aber auch die Verfolger SC Magdeburg und Füchse Berlin weiter mitmischen.

Das Spiel THW Kiel gegen Hannover-Burgdorf

THW Kiel in der Handball-Bundesliga

THW Kiel gegen Hannover-Burgdorf

Tabellenplatz des THW Kiel in der Handball-Bundesliga

