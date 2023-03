Liveticker: Wie schlägt sich Holstein Kiel auswärts beim HSV?

Hamburg. Drei Siege, fünf Unentschieden und nur eine Niederlage: Die Bilanz von Holstein Kiel in der Zweiten Liga gegen den Hamburger SV ist klar positiv. Dass sich daran nichts ändert, dafür wollen am Sonnabend gegen die Rothosen über 5000 Störche-Fans im Volksparkstadion ihre Störche anfeuern. Trainer Marcel Rapp kann gegen den HSV jedenfalls nahezu aus den Vollen schöpfen, muss nur auf wenige angeschlagene oder sich noch im Aufbautraining befindliche Spieler verzichten.

Dass die Kieler nach nur zwei Siegen aus den vergangenen sieben Spielen nach der Winterpause in einer Ergebniskrise stecken, ist Rapp bewusst. Allerdings bekräftigte der 43-Jährige: „Man muss Ergebnis und Leistung trennen.“ So sei die Leistung seiner Mannschaft trotz der jüngsten 1:2-Niederlage gegen Regensburg in Ordnung gewesen. Darauf aufbauend könne auch in Hamburg ein Erfolg gelingen, auch wenn der HSV für Rapp „den mit Abstand besten Kader der Liga“ hat.