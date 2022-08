1972 gewann Ulli Libor bei den Olympischen Spielen in Kiel die Bronzemedaille. 50 Jahre und ein „interessantes Seglerleben“ später tritt er vor Schilksee bei der Revival-Regatta erneut im Flying Dutchman an – mit 82 Jahren. An dem Ort, wo seine Segelkarriere schon 1960 so richtig Fahrt aufnahm.