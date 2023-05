Dramatische Endphase: Joker Lohse bringt Rot-Schwarz auf Meister-Kurs

Kiel. Rot-Schwarz Kiel ist einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gegangen! Die Mannschaft von Trainer Benjamin Szodruch gewann dank eines späten Treffers von Silas Lohse das „Finale“ der Verbandsliga Ost gegen den Wiker SV knapp mit 1:0. Lange Zeit deutete alles auf ein Remis hin, doch sieben Minuten vor dem Ende sorgte Joker Lohse für Ekstase bei den Hausherren. „Es war klar, dass wir hier mehr unter Druck stehen, als die Wik. Denen hätte hier ein Unentschieden gereicht, um alles in eigener Hand zu haben. Durch das Tor hat sich sehr, sehr viel gelöst“, freute sich der erleichterte SSG-Coach Benjamin Szodruch.

Durch den Sieg hat Rot-Schwarz am kommenden Wochenende alle Trümpfe in der Hand und könnte bei einem Sieg in Schönkirchen den Aufstieg in die Landesliga feiern. Bei den Wikern hingegen saß nach der verpassten Chance der Frust tief. „Du fieberst die ganze Woche auf das Spiel hin. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass wir heute aufsteigen, aber so ist Fußball. Wie man sich dann fühlt, das ist klar“, haderte der sichtlich enttäuschte WSV-Trainer Dannie Osterhoff.

Rot-Schwarz vergibt Großchance im ersten Durchgang

Die beiden Mannschaften lieferten sich bei bestem Fußballwetter und der Kulisse von 300 Zuschauern einen offenen Schlagabtausch. Die Hausherren waren von Beginn an bemüht, das Spielgeschehen zu übernehmen, doch Wik schaffte es immer wieder, über lange Bälle vor das Tor der Rot-Schwarzen zu kommen – ohne dabei allerdings eine wirkliche Gefahr zu erzeugen.

Rot-Schwarz hingegen hatte bereits im ersten Durchgang die Riesenchance zur Führung: Nach einem schnellgespielten Angriff und einem Durcheinander in der Abwehr kam der Ball zu Tim Gürntke, der allerdings aus nächster Nähe über den Kasten schoss (36.).

SSG Rot-Schwarz Kiel – Wiker SV 1:0 (0:0) Rot-Schwarz Kiel: Jakubzik – Sitte, Rook (76. Rosenthal), von Randow, Kannenberg (82. Koop) – Bartels (70. Kappmeyer), Dreier, Gürntke, Jarik (60. Iheagwaram), Lembke – Lamprecht (60. Lohse) Wiker SV: Sörensen – Lazinka (81. Clemen), Blechenberg (85. Glowatzka), Weber, Galvan (60. Großmann) – Kessler, von Roennen, Kahnwald, Harmsen, Theel (90. Raith) – Wittern (30. Otto) Schiedsrichter: Markus Thormählen – Tore: 1:0 Lohse (83.) – Zuschauer: 300.

Wik jubelt zu früh – Fahne des Assistenten oben

Im zweiten Durchgang wurden die Gäste in der Offensive aktiver. Ein Pass von Simon Kahnwald erreichte WSV-Kapitän Bennet von Roennen und der Ball schlug im linken Eck ein. Die Wiker feierten bereits ihren Kapitän, doch Schiedsrichter Markus Thormählen entschied auf Abseits (67.).

Die Gäste machten weiter Druck, doch die SSG-Defensive stand sicher und ließ kaum Möglichkeiten zu. Nun mussten die Hausherren wiederum aktiver werden, um die benötigten drei Punkte in Meimersdorf behalten zu können.

Lohse bringt Rot-Schwarz auf Meister-Kurs

Szodruch stellte auf Dreierkette um und seine Mannschaft erhöhte das Pensum. Ein Steckpass fand den eingewechselten Silas Lohse, der der Abwehr enteilte. Der Joker blieb ganz cool und netzte zur späten Führung ein (83.). Nun gab es für die Bank der Hausherren kein Halten mehr, sie stürmen auf den Platz und feierten Treffer und den Torschützen. „Es freut mich, dass am Ende ein Joker den Treffer macht. Uns war wichtig, dass wir es alle als eine Einheit schaffen und das haben sie überragend umgesetzt“, freute sich Szodruch.

Nach dem Gegentreffer warf der Wiker SV noch einmal alles nach vorne. Keeper Justin Sören agierte als Libero, doch die Abwehr der Hausherren hielt dem Druck stand. „Seit sechs Wochen haben wir uns vorgenommen, dass wir diese Spiele alle gewinnen wollen und jetzt haben wir es hinbekommen. Wir haben allerdings noch nichts erreicht, aber genießen es heute und spielen nächste Woche gegen einen Gegner mit vielen Qualitäten. Das ist jetzt unser Endspiel!“