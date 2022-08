Lokale Größen dominierten im Großen Preis

Ladelund. Vier Tage lang gelungener Springsport und das Rahmenprogramm für die Zuschauer konnten sich bei den Ladelunder Springtagen sehen lassen. Auch mit der Typisierungsaktion der DKMS sowie der sommerlichen After Show Party.

„Mit dieser Nachfrage hatten wir nicht gerechnet“, freute sich Lena Tuschke, Mitglied der Turnierorganisation, über die Nennzahlen der Ladelunder Springtage. Sie sorgten dafür, dass nach Absprache mit den Teilnehmern zwei Springpferdeprüfungen vom Freitag auf den Donnerstag vorverlegt wurden. Eigentlich ist der Donnerstagnachmittag mit Springprüfungen der Klasse A* und A** traditionell für die lokalen Amateure reserviert. „Wir nehmen als lokaler Verein unsere Verantwortung für die Nachwuchsförderung sehr ernst und achten auf ein entsprechendes Angebot für unsere Junioren und Amateure.“ unterstreicht Rita Cordsen-Tuschke, Ausbildungsbeauftragte des ausrichtenden Vereins Wilhelminenhof Ladelund, die Bedeutung der ausgeschriebenen Prüfungen am Donnerstag.

Geschwister Teike und Tjade Carstensen überragend in den Qualifikationsspringen zum Bundeschampionat

Der Freitag stand dann ganz im Zeichen der Nachwuchspferde und der Qualifikationen der fünf- und sechsjährigen Springpferde und -ponies für das Bundeschampionat mit Springpferdeprüfungen bis zur Klasse M*. Bei den fünfjährigen Springpferden siegte der Million Dollar-Sohn Million Hearts (8.6/Jörg Carstensen, Sollwitt). Souverän pilotierte Teike Carstensen den eleganten und aus familieneigener Zucht stammenden Hengst durch den Parcours. Zusammen mit Bruder Tjade Carstensen, der mit dem Holsteiner Wallach Donut von Dinken/Caretino II (8.5/Herbert Knutzen, Hürup) den zweiten Platz belegte konnten die Geschwister acht Pferde bei den Fünf- und Sechsjährigen in die Platzierung reiten und sieben Pferde für das Bundeschampionat qualifizieren. Freuen konnte sich auch Lena Tuschke vom gastgebenden Verein über ihre Qualifikation mit dem fünfjährigen Puma von Presley Boy/Con Air (8,3/Sebastian Otten, Euskirchen)

Die Springprüfung Klasse M* für die Sechsjährigen entschied nach 2021 erneut der Verbandshengst Keaton von Kannan / Contendro I (8,8/Rudolf Schmitt, Wöhrden) für sich. Dieser beeindruckende Hengst ist mittlerweile unter dem Sattel von Lars Bak Andersen, der zum dänischen WM-Team in Herning gehört, unterwegs. Neben dem schon erwähnten Keaton konnte er auch den fünfjährigen gekörten Verbandshengst Charaktervoll von Comme il faut /Contendro I für das Bundeschampionat qualifizieren (8.3/Manfred von Allwörden, Grönwohld).

Goldene Ehrennadel für Rita Cordsen-Tuschke

Bei Sonne und gut gefüllten Besucherrängen wartete am Sonnabend eine besondere Überraschung auf die langjährige Ausbildungsbeauftragte des Ladelunder Reitvereins, Rita Cordsen-Tuschke. Moderiert von Carsten Kock, Chefredakteur von R.SH, und begleitet von langjährigen Weggefährten wurde Rita Cordsen-Tuschke im Jahre ihres 40-jährigen Jubiläums im Vorstand des Reitvereins Wilhelminenhof Ladelund die Goldene Ehrennadel des Kreissportverbandes verliehen. Der Vorstandvorsitzende, Jörg Friedrichsen, hatte es geschafft, diese Aktion im Verborgenen zu organisieren „Das war schwierig! Rita weiß über alles Bescheid, insbesondere die Organisation und Zeiteinteilung kommen aus ihrer Feder. Etwas im Zeitplan vor ihr geheim zu halten, ist fast unmöglich. Aber alle haben mitgemacht und dichtgehalten, und so ist der Moment gelungen!“ freut sich Friedrichsen über die geglückte Überraschung.

Goldene Ehrennadel für Rita Cordsen-Tuschke. © Quelle: Veranstalter

Am Sonnabendnachmittag dominierte dann Lokalmatador Peter Jakob Thomsen das Hauptspringen der Klasse S*. Souverän ritt er mit dem zwölfjährigen Holsteiner Colombo von Cachas/Clearway (0.00/57.67/Frauke Bahnsen, Klintum) in einer fehlerfreien Runde zum Sieg. Weiterhin sicherte er sich mit seinem langjährigen Verlass-Pferd Clooney von Clarimo/Carpaccio (0.00/59.66/Peter Petersen, Ahrenshöft) den dritten Platz. Nur 0.37 Sekunden schneller war Arne van Heel, der sich mit seiner achtjährigen Niederländischen Warmblutstute Inchidee Tarpania von Baltic VDL/Indorado (0.00/59.29/D. Noordhuis) in einem rasanten Ritt den zweiten Platz sicherte.

Lob von Cassandra Orschel, Gewinnerin des Hamburger Derbys 2022

Für Begeisterung beim Publikum sorgte das spontane Interview von Carsten Kock mit Cassandra Orschel. „Hier auf den Ladelunder Springtagen findet man optimale Bedingungen, um Pferde und Reiter an den Großen Sport heranzuführen“, so Cassandra Orschel, die mit drei Pferden in Ladelund an den Start ging. Die Mischung aus hochkarätigem Sport, sympathischem lokalen Flair und Top-Organisation hat sich im dritten Durchführungsjahr der Ladelunder Springtage bei vielen Teilnehmern auch über die Landesgrenzen hinaus herumgesprochen.

Am Sonnabendabend hießen die Ladelunder Springtage dann alle herzlich willkommen, die in der lauen Sommernacht bei kühlen Getränken und mit Live-Musik ein paar schöne Stunden verbringen wollten. „Das Ladelunder Reitturnier hat sich seit je her nicht nur an Reiter gewendet.“ So der Bürgermeister von Ladelund, Lutz Martensen, der selbst ehrenamtlich den Reitverein unterstützt. „Neben hochkarätigem Reitsport bieten die Ladelunder Springtage für die Kleinen das Kinderland mit Hüpfburg und zu-Fuß-Parcours, eine vielseitige Fressmeile, Cocktailbar und die After-Show Party mit Live-Event für jedermann. Daneben nutzt der Verein die Bühne der Ladelunder Springtage auch für soziales Engagement, sei es im letzten Jahr die Spendenaktion für die Opfer der Flutkatastrophe oder dieses Jahr für die Typisierungskation der DKMS. Reitverein und Gemeinde gehe hier Hand in Hand.“

Ehrung für Vieca Sofie Bade, Team-Children Europameisterschafts-Goldgewinnerin

Am Sonntag gab es noch einen besonderen Moment für Vereinsmitglied Vieca Sofie Bade. Die Juniorin erhielt eine Ehrung für ihre herausragenden Leistungen auf den Europameisterschaften 2022 in Oliva/Spanien. Die Amazone gewann mit ihrer Hannoveraner-Stute Shades Of Grey (Contendro/Colbert GTI) mit dem Team-Children Europameisterschaftsgold und errang einen hervorragenden fünften Platz in der Einzelwertung. „Wir sind stolz auf Dich!“ konstatierte Rita Cordsen-Tuschke, wies aber auch darauf hin, dass solche Erfolge durch reiterliches Talent allein nicht zu erreichen sind, sondern erst durch das besondere Engagement der Eltern ermöglicht werden. Viel Applaus gab es, als Vieca ihre Ehrenrunde mit der durchaus gutgelaunten Shades Of Grey absolvierte.

Das Sichtungsgremium für die Deutschen Jungendmeisterschaften der Ponyreiter, Children, Junioren und Jungen Reiter, bestehend aus der Leistungssportkoordinatorin Tabea Johanna Henze und Ulrike Pöhls, war sehr angetan von den Leistungen dieser Altersgruppe. Es gab einige neue Gesichter, bzw. Pferd-Reiter-Anpaarungen die positiv auffielen. Und auch einige bestehende Verbindungen, die sich deutlich weiterentwickelt haben.

Stefan Jensen siegt im Großen Preis

Erinnerungen an 2021 wurden wach. Zum einen, weil sich der Himmel während des großen Preises langsam verdunkelte, zum anderen, weil sich während des Stechens Peter Jakob Thomsen mit Clooney wie bereits im vergangenen Jahr an die Spitze setze. Zum Glück blieb der Wolkenbruch dieses Jahr aus und die Reiter hatten bei leichtem Landregen und Windstille gleichbleibende Bedingungen. Sieben der 22 Paare konnten sich in dem von Parcourschefs Christoph Johnen und Alexander von Appen gestaltetem Parcours für das Stechen qualifizieren, darunter auch Vereinsmitglied Anne Reimers.

Hochspannend verlief das Stechen, das nach beeindruckenden Ritten seiner Konkurrenten als letzter Starter schließlich Stefan Jensen in seinem unverkennbaren Stil mit dem 16-jährigen Holsteiner Routinier Cyrus von Cartani/Calypso II (0.00/34,91/Werner Löffler, Arlewatt) für sich entscheiden konnte. Nur knapp geschlagen geben musste sich in diesem spannenden Wettkampf der lokalen Größen Peter Jakob Thomsen mit dem zwölfjährigen Clarimo-Sohn Clooney (0.00/35.38/Peter Fr. Petersen, Arlewatt). Vor begeistertem Publikum konnte sich der Gewinner des Großen Preises von 2021 sowohl den zweiten als auch mit dem aus familiärer Zucht stammenden Colombo von Cachas/Clearway (0.00/36.03/Frauke Bahnsen, Klintum) den dritten Platz sichern.

„Wir sind rundum zufrieden, sehr dankbar und auch ein bisschen stolz!“ strahlt der Vorsitzende des ausrichtenden Vereins Wilhelminenhof Ladelund, Jörg Friedrichsen, und freut sich über zufriedene Reiter, rund 1500 Besucher und eine gut angenommene Typisierungsaktion. „Ohne unsere Sponsoren, die vielen ehrenamtlichen Helfer und die allgemeine Unterstützung aus der Region wären die Ladelunder Springtage so nicht möglich.“ Jetzt wird wieder abgebaut und danach gibt es Spanferkel satt für die rund 80 Helfer, auch das gehört dazu. Kristina Bossen