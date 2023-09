﻿Peter Christian Christophersen und Cora Wichmann gewinnen L-Springen beim Nachwuchsturnier in Loop

Looper Holz. „Die Kleinsten ganz groß“ war das Motto beim Septemberturnier der Reitsportfreunde Looper Holz auf dem Reiter- und Ponyhof Reese in Looper Holz. Nach dem großen Springfestival bis zur Klasse S** im Mai und einem Springturnier bis zur Klasse M** im Juni standen nun am vergangenen Wochenende die niedrigeren Prüfungsklassen im Fokus. Wie bereits im vergangenen Jahr kam das Turnier gut an.

Geplant war, am Sonnabend Dressurprüfungen auf dem großen Ebbe-Flut-Springplatz laufen zu lassen und am Sonntag Springprüfungen durchzuführen. Der Freitag galt den jungen Pferden. „Doch dann wurden wir nahezu mit Nennungen überrannt“, sagte Turnierveranstalterin Gunda Reese. „Wir sind stolz, dass so viele bei uns reiten möchten, aber das ist schwer zu schaffen.“ Alleine für den Stilspringwettbewerb der Klasse E gab es 77 Nennungen, für den Sonntag insgesamt 460 angemeldete Starts. Und das bei 20 insgesamt ausgeschriebenen Prüfungen. Also wurde umdisponiert. Lediglich für den Mannschaftsspringwettbewerb gab es zu geringe Nennzahlen, dieser wurde kurzerhand gestrichen.

Der erste Turniertag beinhaltete wie geplant Springpferdeprüfungen für Nachwuchspferde und Springprüfungen der Klassen A bis L. Hier ritten vornehmlich die Berufsreiter. Am Sonnabend ging es auf zwei Plätzen gleichzeitig weiter. Eine A- und eine L-Dressur wurden wie ursprünglich geplant auf dem Springplatz veranstaltet, alle anderen Dressuren, mehrere Reiterwettbewerbe und ein Führzügelwettbewerb auf einem weiteren Dressurplatz.

Drei volle Turniertage

Am Nachmittag wurde dann das Dressurviereck ab- und ein Springparcours aufgebaut. Das anspruchsvollste Springen war eine Stilspringprüfung der Klasse L am frühen Abend. Denn um alle Prüfungen unterzubringen, begannen alle drei Turniertage bereits zwischen 7 und 8 Uhr, die letzte Prüfung eines jeden Tages begann erst um 17.30 und 18 Uhr.

Von 66 genannten Reiter-Pferd-Paaren waren jedoch lediglich 30 eingeritten. In zwei Abteilungen platziert wurde trotzdem, denn ab 50 Nennungen muss eine Prüfung laut Regelwerk geteilt werden. Es siegten Peter Christian Christophersen (Garstedt-Ochsenzoller Reit- und Fahrverein), der für seine Runde mit Code Red von den Richtern eine 8,5 erhielt, und Cora Wichmann (Reitverein St. Hubertus Rendsburg) mit Dustin und einer Wertnote von 8,0.

Am Sonntag wurde vom Springreiterwettbewerb bis zur Stilspringprüfung der Klasse A* geritten. Die Prüfung mit den meisten Teilnehmern war der Stilspringwettbewerb. 69 Reiter-Pferd-Paare gingen hierbei an den Start. Und die Reiterinnen und Reiter zeigten gute Leistungen, was die Richter mit hohen Noten honorierten. So siegte Amelie Marie Rogge (Reitverein Westwalddistrikt und Umgebung Nettelsee) mit ihrer Piekfeine mit einer 8,7 in der ersten Abteilung. Die zweite Abteilung gewann Beatrice Holst (Probsteier Reiterverein Schönberg) im Sattel von Querbert mit einer 8,4.

„Die Prüfung und das Turnier waren super organisiert“, resümierte Victoria Weihs (Reitverein Ohlendiek). Mit dem Haflingerwallach Wellindo ritt sie mit einer 8,1 auf Platz drei. „Der Jubel und die Freude der Reiterin sind berechtig“, kam die Ansage über den Lautsprecher, als die Note durchgegeben wurde. Zu jedem Ritt kam ein freundlicher Spruch. „Das fand ich toll“, so Weihs.„Ich bin zuletzt 2018 in Looper Holz beim Turnier geritten, aber es hat noch die gleiche persönliche Atmosphäre, obwohl es inzwischen so viel größer geworden ist.“ Einziger kleiner Kritikpunkt: Aus zeitlichen Gründen waren die Siegerehrungen ohne Pferd: „Gerade wir ‚Kleinen’ freuen uns aber über die Siegerehrung und die Ehrenrunde.“

