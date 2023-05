﻿Jesse Luther und Check Me siegen im Großen Preis von Looper Holz

Looper Holz. Vier Tage Springsport gab es bei den Reitsportfreunden Looper Holz am Wochenende zu sehen. 24 Springprüfungen standen auf dem Programm. Wegen der hohen Nachfrage nach Startplätzen wurde das Springturnier in diesem Jahr um einen Tag verlängert und begann bereits am Donnerstag um 7 Uhr morgens mit der ersten Prüfung. An den ersten beiden Tagen lag der Fokus auf den jungen Pferden, ausgeschrieben waren Springpferdeprüfungen der Klassen A* bis M* und Youngster-Springprüfungen von L bis M** sowie weitere Springen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Derbysiegerin Cassandra Orschel startete in M*- und S*-Springen

Am Sonnabend ging es bis zur Klasse S*, für das 38 Reiterinnen und Reiter Startbereitschaft erklärt hatten. „Das ist für ein ländliches S eigentlich echt schon der Hammer“, merkt Turnierveranstalterin Gunda Reese an. In diesem letzten Springen des Tages siegte Nora Schmidt (Reitgemeinschaft Hof Westensee) mit Caleya. Auch die amtierende Derbysiegerin Cassandra Orschel, die an diesem Wochenende erneut mit ihrer Dacara E nach Hamburg reist, war zum Turnier nach Looper Holz gekommen und im M* und S* an den Start gegangen. Mit Van der Vaart R wurde sie Dritte im S*. Auf dem zweiten Platz in diesem Springen platzierten sich Lea Schnepel (RV Concordia a. d. Miele) und Blüte.

Der Sonntag startete mit einem L-Springen und ging über M* und M** bis zur Klasse S. Zum Großen Preis von Looper Holz, einer S**-Springprüfung, standen am Sonntagnachmittag 15 Reiter-Pferd-Paare auf der Starterliste. Sechs davon blieben ohne Fehlerpunkte. Am schnellsten davon waren Jesse Luther (RFV An der Talmühle Havekost) und Check Me unterwegs. In 69,04 Sekunden galoppierten sie durch den Parcours und über die Hindernisse und holten sich so den Sieg vor Claas Christoph Gröpper (TRSG Holstenhalle Neumünster) auf Here I am, die 71,31 Sekunden benötigten und Kristin Kirchner (PSV Friedrichshulde) mit Calisto, die 72,05 Sekunden brauchte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir hatten vier wunderbare Tage“

Die Veranstalter von den Reitsportfreunden Looper Holz waren zufrieden. „Wir hatten vier wunderbare Tage, selbst die Profis waren alle begeistert über die Abreitebedingungen und über den großen Platz, der wirklich absolut super hielt“, freute sich auch Gunda Reese. „Das Tollste, was jemand gesagt hat, war: ‚Wozu sollen wir nach irgendwo weiter weg fahren, wenn wir so tolle Turniere um die Ecke haben?‘, das fand ich schon echt gut.“ Von vielen sei sie darauf angesprochen worden, dass sie sich bereits auf das Springturnier im nächsten Jahr freuen.

Lesen Sie auch

Auch von den Besucherzahlen her wurde das Looper Springfestival gut angenommen: „Es war immer viel los, der Wall war immer voll und das Zelt auch. Insgesamt gesehen waren hier eine ganze Menge Zuschauer“, so Reese. „Die Stimmung war gut, gerade auch bei dem tollen Wetter.“ Die Nennungszahlen seien insgesamt hoch gewesen, mit teilweise an die 100 Nennungen pro Prüfung. Auch wenn die Starterzahlen wie gewohnt etwas niedriger waren. „Das ist natürlich etwas ärgerlich, wenn dann viele nicht kommen, weil die Prüfung ihnen vielleicht zu früh liegt oder so“, erzählt Reese.

KN