﻿Kielerin Lotta Marie Stratmann holt Gold bei Schwimm-NDM

Braunschweig. Jubel, Trubel, Heiterkeit: Lotta Marie Stratmann schnappte sich bei den Norddeutschen Meisterschaften im Schwimmen die Goldmedaille über 200 Meter Schmetterling des 2009-er Jahrgangs. Die 13-Jährige hat nun gute Chancen auf die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften in Berlin am 27./28. Mai.

„Ich bin glücklich, dass ich meine Bestzeit erneut verbessern konnte“, bejubelte Stratmann ihre Siegerzeit von 2:38,84 Minuten über die lange Schmetterlingsdistanz und fügte an: „Es ist schon etwas Besonderes, bei so einem Wettkampf ganz oben auf dem Treppchen stehen zu dürfen.“ Ihr Trainer Mike Wichmann lobte: „Das war natürlich der Höhepunkt. Zu 90 Prozent sollte diese Zeit das Ticket für Berlin sein.“

Amélie Below verpasst bei den Juniorinnen Bestzeit und auch knapp das Treppchen

Das Ticket ist auch für Amélie Below und Levke Krüger in Reichweite. Die 18-jährige Below verfehlte ihre eigene Bestzeit im Braunschweiger Heidbad jedoch um mehr als eine Sekunde und musste sich über ihre Paradestrecke, den 200 Meter Brust, bei den Juniorinnen (2004/2005) mit dem undankbaren vierten Platz begnügen. „Sie kann nächste Woche noch mal richtig Gas geben“, sprach Wichmann Trost zu.

Knapp das Podium verpasste Levke Krüger: Im 2008-er Jahrgang schlug sie über 200 Meter Rücken nach starken 2:33,15 Minuten als Fünfte an, liegt aber auch deutschlandweit mit ihrer Zeit unter den Top 20 der Jahrgangswertung. Ebenfalls auf Platz fünf schwamm zudem Julia Fudickar (2006) über 50 Meter Brust. „Die Zeiten sprechen für sich. Wir sind auf dem richtigen Weg. Jetzt gilt es zu regenerieren, um dann Ende Mai bei den Deutschen Meisterschaften letzte Kräfte zu mobilisieren“, zog Wichmann ein positives Fazit