﻿LSV-Mitgliedererhebung: Die Kleinsten erobern die Sportvereine zurück

Frohlocken beim Landessportverband: Nach der Corona-Talsohle ergab die Mitgliedererhebung in Schleswig-Holstein ein Plus von 2,12 Prozent. Ganz besonders steigen die Zahlen jedoch bei den Kleinsten. Auch beim Kieler TV ist wieder ordentlich was los in den Hallen.

