﻿Luca Sixtus verlässt SV Todesfelde, der bei Inter Türkspor Kiel startet

Todesfelde. Früh aus den Federn heißt es für die Fußballer des SV Todesfelde am Donnerstag Morgen. Um 8 Uhr wird sich der Reisebus vom Sportplatz an der Dorfstraße in Richtung Dänemark zum 4. Turnier um den Belt-Cup in Bewegung setzen. Im Bus über den Fehmarn-Belt wird auch ein Kicker sitzen, der die erfolgreichste Ära des SVT in den vergangenen Jahren entscheidend mit geprägt hat: Luca Sixtus.

Luca Sixtus nach München

Für den 28-Jährigen wird es eine der letzten „Dienstreisen“ mit dem SV Todesfelde sein. Der Mittelfeldspieler, der seit 2014 das blau-gelbe Trikot überstreift und in der Zeit 182 Oberliga-Partien für den SVT bestritten hat, wird den Klub Ende September Richtung München verlassen. In der bayrischen Landeshauptstadt tritt der ausgebildete Journalist ab Oktober eine Stelle beim Pay-TV-Sender Sky an.

Einzigartige Familie

„Mein Herz rutscht schon nach unten, wenn ich nur daran denke, dass ich bald nicht mehr für den SVT auflaufen werde“, erklärte Sixtus, der Mannschaft, Funktionäre und Umfeld ins Herz geschlossen hat. „Dafür, wie ich von dieser blau-gelben verrückten und einzigartigen Familie aufgenommen wurde, bin ich allen sehr, sehr dankbar.“

Sven Tramm: „Großer Verlust.“

Sechs der neun Jahre hieß Sixtus’ Trainer Sven Tramm, der seit Beginn dieser Spielzeit als Sportlicher Leiter bei den Todesfeldern fungiert. „Ich betrachte den Weggang von Luca mit einem freudigen und einem weinenden Auge“, kommentiert der 44-Jährige. Er freue sich, dass Sixtus eine derartige berufliche Chance erhalten hat. „Sportlich und menschlich verlieren wir aber mit Luca eine absolute Granate.“

Donnerstag Abend gegen Næstved IF

In Nykøping wird Sixtus bis zum Sonntag beim deutsch-dänischen Turnier um den Belt-Cup dabei sein. Die blau-gelben Oberliga-Kicker von Neu-Trainer Björn Sörensen treffen am Donnerstag ab 17.30 Uhr auf den dänischen Zweitligisten Næstved IF und am Sonnabend auf Regionalligist 1. FC Phönix Lübeck. Anstoß zu dieser Partie ist um 13.45 Uhr. Am Sonntag ab 9 Uhr werden die Platzierungsspiel im Lollands Bank Park ausgetragen.

Quartett aus SVT-Reserve dabei

Sörensen kann auf 13 Spieler aus seinem Kader zurückgreifen. Am Sonnabend reisen Morten Liebert, Marco Pajonk, Yannick Chaumont und Henrik Sirmais individuell nach. Dustin Thiel, Niklas Stehnck und Fabian Landvoigt weilen noch im Urlaub, Moritz Achtenberg und Florian Petzold müssen krankheitsbedingt passen. Aus dem Landesliga-Team werden Bennet Sparfeld, Fynn Luca Rose, Arshed Hashimi und Bejte Rama mitreisen. „Wir werden die vier Tage in Dänemark dazu nutzen, weiter an den Abläufen zu feilen und die Spieler in vielen individuellen Gesprächen weiter besser kennenzulernen“, verrät Sörensen.

Auftakt bei Inter Türkspor Kiel

Indes wurde der Oberliga-Spielplan für die Saison 2023/24 veröffentlicht. Die erste Partie führt die Sörensen-Elf am Sonntag, 30. Juli, zu Inter Türkspor Kiel. Es folgen zwei Heimspiele gegen Aufsteiger Nordmark Satrup (6. August) und Sörensens Ex-Klub TSV Bordesholm (13. August). „Ein machbares Programm“, urteilt der 37-jährige Coach.

