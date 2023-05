﻿Maior: Heimsieg für Michael Berghorn und die „Halbtrocken 4.5“

Im deutsch-dänischen Duell hatte der Kieler Michael Berghorn mit seiner Crew am Ende die Nase vorn: Die „Halbtrocken 4.5“ gewann die Maior in der Gruppe ORC A/B und damit den Saisonauftakt der Seesegler vor Kiel. Die Konkurrenz aus dem Norden war dabei mit deutscher Unterstützung angetreten.

Kiel. Deutsch-dänischer Zweikampf in den ORC-Klassen beim traditionellen Regatta-Auftakt vor Kiel: Insgesamt 30 Jachten aus Dänemark und Deutschland gingen in den zwei ORC-Gruppen (A/B, C/D) an den Start und nutzten die Maior (Mai Offshore Regatta) zur Vorbereitung auf die Kieler Woche (17. bis 25. Juni) sowie die ORC-WM (4. bis 12. August), zu der bereits mehr als 100 Boote aus 13 Nationen gemeldet haben.