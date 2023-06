﻿Mehr als 2600 Starter beim 38. Kieler-Woche-Schülerlauf im Uni-Stadion

Kiel. Ein frisches Lüftchen, leichte Bewölkung: Mehr als 2600 Starter aus ganz Schleswig-Holstein erfreuten sich beim 38. Kieler-Woche-Lauf für Schülerinnen und Schüler im Stadion der Christian-Albrechts-Universität an perfektem Laufwetter. Entsprechend dem starken Meldeergebnis, das sogar die Vor-Corona-Zeit toppte, ging es flott zur Sache.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einer flog förmlich ins Ziel: Der zehnjährige Ivo Kalschauer hängte über 3000 Meter in der Siegerzeit von 13:11 Minuten alle ab. „Am Berg habe ich Gas gegeben. Plötzlich war nur noch ein Fahrrad vor mir, da wusste ich, dass ich ganz vorne liege“, sagt der Viertklässler der Kieler Reventlouschule, nachdem er die Ziellinie als Erster aller Starter (altersklassenübergreifend) querte.

Sieger des 38. KiWo-Schülerlaufs über drei Kilometer: Ivo Kalscheuer. © Quelle: Jan-Phillip Wottge

Auch bei den Mädchen jubelte eine Grundschülerin: Liese Wunderlich aus Heikendorf. „Ich bin einfach drauflos gelaufen. Und am Ende konnte ich sogar noch sprinten. Dass ich schnellstes Mädchen bin, war mir gar nicht klar. Das hat Spaß gemacht. Ich werde jetzt häufiger an Läufen teilnehmen“, bekannte die Neunjährige, die für die drei Kilometer auf welligem Terrain gerade einmal 14:41 Minuten benötigte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Siegerin des 38. KiWo-Schülerlaufs über drei Kilometer: Liese Wunderlich. © Quelle: Jan-Phillip Wottge

Rasant ging es auch bei den Schülerstaffeln über 4x1000 Meter zu: Die schnellste Staffel bei den dritten und vierten Klassen stellte die Grundschule Heikendorf. „Die 4 Sekundenläufer“, so der vielsagende Staffelname, gewannen nach dem Startschuss durch Stadtrat Gerwin Stöcken in 15:16 Minuten. Den letzten Sieg des Lauftages heimste der Altenholzer Gymnasiast Felix Mayer über die fünf Kilometer-Strecke in 17:24 Minuten ein.

KN