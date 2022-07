Am Sonntag startet Holstein Kiel bei Drittligist SV Waldhof Mannheim in den DFB-Pokal. Dem Sieger winken bei einem Weiterkommen zusätzliche 418 494 Euro. Welche Spiele laufen im FreeTV? Warum finden zwei Spiele erst Ende August statt? KN-online hat die Antworten.

Frankfurt am Main. Die Teilnahme am DFB-Pokal wird noch lukrativer. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mitteilte, wird in dieser Saison ein neuer Rekordbetrag aus den Vermarktungserlösen an die teilnehmenden Teams ausgezahlt werden. Demnach erhält jeder Erstrunden-Teilnehmer 209 247 Euro aus den TV-Einnahmen und Erlösen durch die sechs Exklusivpartnerschaften für die Saison 2022/2023. Das entspricht einer Steigerung um mehr als 30 000 Euro im Vergleich zur letzten Spielzeit vor der Corona-Pandemie. Der DFB-Pokalsieger 2023 kann im Finale mit Einnahmen von 4,32 Millionen Euro rechnen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir in dieser Saison den Anteil für die Vereine deutlich steigern konnten. Die Tradition, alle Teilnehmer gleich zu entlohnen, zeigt vor allem in diesem Wettbewerb die Einheit des deutschen Fußballs und ist Ausdruck der Solidarität zwischen Amateuren und Profis. Für uns ist klar, der DFB-Pokal ist nicht nur sportlich attraktiv für alle Beteiligten“, sagte DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

Das bringt Holstein Kiel ein Weiterkommen gegen Mannheim

Möglich wird die Anhebung der Gelder durch die eigenständige Vermarktung des Wettbewerbes durch die DFB GmbH & Co. KG, die mit nationalen und internationalen TV-Partnern sowie sechs Pokal-Partnern entsprechende Verträge abgeschlossen hat. Für die Teilnahme an der zweiten Runde erhalten die Vereine 418 494 Euro. Im Achtelfinale bekommen die Teilnehmer 836 988 Euro, im Viertelfinale 1 673 975 Euro und im Halbfinale 3 347 950 Euro. Der Finalverlierer erhält 2,88 Millionen.

Der DFB-Pokal wird für die Fans unterdessen ein wenig unübersichtlich. Die 1. Runde beginnt an diesem Freitag um 18 Uhr mit drei Spielen, läuft drei weitere Tage – und endet erst am letzten Tag des Folgemonats mit dem Gastspiel des FC Bayern München bei Viktoria Köln. Grund für die Zerstückelung ist der neue Medien-Vertrag, der den Fußball-Anhängern im Gegenzug mehr Live-Übertragungen im Free-TV als je zuvor beschert.

Welche Spiele können im Free-TV gesehen werden?

ARD und ZDF haben sich insgesamt 15 Spiele des nationalen Cup-Wettbewerbs pro Saison gesichert. Der Vertrag mit dem DFB gilt bis 2025/26. Das sind zwei Partien mehr als bisher im Ersten und bei Sport 1 übertragen wurden. Außerdem dürfen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender umfangreiche Höhepunkt-Sendungen ausstrahlen. Auch die Clip-Verwertung im Internet gehört zu den erworbenen Rechten von ARD und ZDF. Highlights aller Partien gibt es zudem ab 6 Uhr am Folgetag bei Sport 1.

Wer zeigt welche Spiele in der 1. Runde?

Das ZDF überträgt am Freitag das Duell von Drittligist 1860 München mit Vizemeister Borussia Dortmund. Anschließend gibt es Zusammenfassungen der anderen Spiele. Am Montag geht die ARD live auf Sendung und zeigt die Partie des Zweitliga-Aufsteigers 1. FC Magdeburg gegen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt live. Zusammenfassungen zeigt das Erste am Sonnabend (18 Uhr) und am Sonntag (22.05 Uhr).

Wo gibt es alle Spiele zu sehen?

Wer die freie Auswahl haben will, benötigt weiterhin ein Abonnement. Der Bezahlsender Sky zeigt als einziger Anbieter alle 63 Spiele des DFB-Pokals, 48 davon sind exklusiv. Fans müssen dafür das Sport-Paket buchen. Das kostet 17,25 Euro für Neukunden im ersten Jahr, danach 25 Euro monatlich. Die Spiele der Fußball-Bundesliga sind darin allerdings nicht enthalten. Highlights aller Partien gibt es zudem ab Mitternacht beim kostenpflichtigen Internetanbieter DAZN.

Warum laufen zwei Spiele erst Ende August?

Die letzten beiden Partien der 1. Runde werden an den letzten beiden Tagen des kommenden Monats ausgetragen. Grund ist, dass Pokalsieger RB Leipzig und Meister FC Bayern München am Sonnabend im Supercup aufeinandertreffen, Sat.1 überträgt live. Am 30. August zeigt dann das ZDF das RB-Gastspiel bei Regionalligist FC Teutonia 05 Ottensen. Einen Tag später ist die ARD auf Sendung, wenn Drittligist FC Viktoria Köln den FC Bayern München zu Gast hat.