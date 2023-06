Meistersause und teils gedämpfte Sommerfreuden

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

der THW Kiel ist zum 23. Mal deutscher Meister. Und die Fans der Zebras durften am Sonntag nicht nur den Titel feiern. Schwarz-Weißer Freudentaumel, als Eric Johansson auf der Bühne seine Vertragsverlängerung bis 2028 bekanntgab. Und den Fingerzeig Richtung THW-Zukunft mit einer gehörigen Portion Tradition verband, indem er bei der „Karaoke-Party“ den altbekannten Schweden-Hit „Sommartider“ anstimmte, der einst mit Magnus Wislander und Staffan Olsson seinen Weg ins Kieler Liedrepertoire fand.

Auch am Tag nach der großen Party knüpften die Kieler an vor der Coronazeit etablierte Meister-Routinen an: Klönschnack und Konter-Freibier in der Forstbaumschule inmitten der Fans. Zwischen Autogrammen und Selfies nahm sich Trainer Filip Jicha Zeit für ein ausführliches Saisonabschluss-Interview, in dem er auch über den Wendepunkt der Spielzeit spricht.

Nach dem offiziellen Meisterempfang im Rathaus dann: Urlaub! Drei Spieler allerdings starteten nicht ganz unbeschwert in den Sommer: Patrick Wiencek, Karl Wallinius und Hendrik Pekeler mussten sich operativen Eingriffen unterziehen – mit unterschiedlich langer Ausfallzeit.

Die Kaderplanungen für die nächste Saison werden den THW Kiel wohl auch in den kommenden Wochen noch beschäftigen. Denn noch ist ungewiss, ob sich ein Backup für Harald Reinkind im rechten Rückraum finden lässt.

Zitat der Woche

Wenn man zehn, elf Monate Saison hat und dann nur eine Nacht zum Feiern, ... dementsprechend intensiv haben wir das verfolgt. Rune Dahmke THW-Linksaußen, zur Meistersause der Zebras

Statistik der Woche

100 % – das ist die Traumquote, mit der sich THW-Torwart Niklas Landin in seinem letzten Bundesliga-Einsatz verabschiedete. Der dauerte beim Meisterstück der Zebras in Göppingen wegen einer beim Aufwärmen verschlimmerten Blessur zwar nur 90 Sekunden. Darin aber hielt Landin, mit einer Fangquote von 37 Prozent bester Keeper der Liga, den einzigen Wurf auf sein Tor. „Ein würdiger Abschied“, fand Teamkollege Hendrik Pekeler.

Bilder der Woche

Geschichte der Woche

