Michael Kölz gewinnt Großen Preis beim Pferdefestival Redefin

Redefin. Ihm gelang mit Cellato die erste fehlerfreie Runde im Umlauf der Weltranglistenprüfung und er lieferte als erster Starter im Stechen auch eine fabelhaft schnelle und fehlerfreie Runde mit dem elf Jahre alten Cellestial-Nachkommen aus dem Besitz von Dirk Wellmann (Dresden).

„Man sagt ja immer, Siege werden vorher im Training entschieden”, scherzte Kölz, „und dann hat Dirk Wellmann den höheren Anteil, denn ich reite Cellato so etwa einmal die Woche, ansonsten sitzt er im Sattel.” Seit anderthalb Jahren kennt Michael Kölz den Wallach, nahm sich Zeit für das Kennenlernen und unterstrich, dass der Große Preis beim Pferdefestival Redefin eigentlich erst das zweite große Turnier für Cellato und ihn war. Immer wieder kommt der in Baden-Württemberg geborene, 39 Jahre junge Springreiter zum Pferdefestival: „Ich bin gern hier, es läuft für mich meistens gut und ich möchte den Veranstaltern danken, dass sie das Turnier hier immer wieder möglich machen.”

Europameister Andrè Thieme reitet auf Rang zwei

„Ich habe Michaels Runde gesehen und wusste, das schafft wohl keiner – also ich definitiv nicht,” zollte Europameister André Thieme (Plau a.S.) dem Kollegen Respekt. „Hätte man mir vorher gesagt, dass ich Zweiter werde, hätte ich sofort unterschrieben”, so Thieme, „ich bin sehr sehr zufrieden.”

Tatsächlich kennt der Pferdewirtschaftsmeister den elf Jahre alten Mecklenburger Schimmelwallach Candid von Cellestial schon etwas länger, übernahm ihn allerdings erst in diesem Jahr. Kati Lekander, Bereiterin der Pferde von Sonja Osterberg in Karow, wo auch Thiemes Pferde ihr Zuhause haben, hat den Schimmel ausgebildet. Thieme: „Kati hat einen tollen Job gemacht, ich hatte Candid mit in den USA und dort hat er sich gut weiter entwickelt.”

Platz drei ging wie vor einem Jahr an den Japaner Eiken Sato mit Chadellano JRA vom Mecklenburger Vererberstar Chacco-Blue: „Mein Ziel ist schon in diesem Jahr die Qualifikation für Paris 2024”, gestand Sato freimütig. Das Pferdefestival Redefin war sowohl in der Dressur, als auch im Springen einer der europäischen Turnierstandorte, die die Voraussetzungen für die Qualifikationsnorm erfüllen.

Finnlands Emma Kanerva sicherte sich Platz zwei in der internationalen Kür und mit Feldrose den Sieg im Grand Prix Special. © Quelle: Pferdefotografie Mihsen

Total Hope OLD begeistert seine Fans

Das bescherte der Veranstaltung auf dem Landgestüt Redefin eine sehr internationale Teilnehmerschar aus insgesamt 26 Nationen, u.a. Indien, Korea und Hongkong. Eine Norwegerin heimste mit einem Oldenburger Hengst im Dressurstadion die meisten Lorbeeren ein. Isabel Freese und Total Hope OLD gewannen nach dem Grand Prix auch die Grand Prix Kür und zwar mit 78,77 Prozent. „Das hat wirklich Spaß gebracht hier”, sagt die Dressurreiterin, die bereits seit vielen Jahren in Deutschland lebt und den smarten Totilas-Sohn ausgebildet hat. „Wir reiten ja gar nicht so viele Turniere, er ist im Deckeinsatz und das hier war erst unsere zweite internationale Grand Prix-Kür.”

Spaß hatten auch die Besucher und Besucherinnen, denn gleich zwei Kür-Prüfungen sorgten für Abwechslung. Die Intermediaire I-Kür gewann die 33-jährige Lena Waldmann (Lienen) mit Soliman (72,79 Prozent), in der Grand Prix Kür begeisterten neben Total Hope OLD und Isabel Freese auch Finnlands Championatsreiterin Emma Kanerva und Greek Air auf Platz zwei und Maria Pais do Amaral aus Portugal mit Hot Hit OLD.

Wiedersehen vom 3. bis 5. Mai 2024

Das nächste Pferdefestival Redefin ist bereits geplant. Vom 3. bis 5. Mai 2024 treffen sich erneut Reiter/innen aus aller Welt auf dem Gelände des Landgestüts Redefin.

Ergebnisüberblick Pferdefestival Redefin

9 CSI3* - Int. WRL-Springprüfung mit Stechen (1,55m), Großer Preis der DKB: 1. Michael Kölz (Leisnig ) auf Cellato *0.00 / 39.65; 2. Andre Thieme (Plau am See ) auf Candid 14 *0.00 / 41.56; 3. Eiken Sato (JPN) auf Chadellano JRA *0.00 / 42.76

25 St. Georg Special*: 1. Boaventura Francisco Freire (Salzhausen/ POR) auf Dante Alighieri OLD 937.50; 2. Juliane Brunkhorst (Harsefeld ) auf Diamante Negro 887.50; 3. Lena Waldmann (Lienen ) auf Charming Sezana 875.50

6 CSI3* - Int. WRL-Zwei-Phasen-Springprüfung (1,45m): 1. Tim Rieskamp-Goedeking (Steinhagen ) auf Pepina G *0.00 / 29.31; 2. Mynou Diederichsmeier (Ahausen ) auf Choccoloca *0.00 / 32.07; 3. Tobias Meyer (Löningen ) auf Coupe Gold *0.00 / 32.76

12 CSIYH1* - Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1,40/1,45m): 1. Maren Hoffmann (Murr ) auf Feine 39 *0.00 / 30.73; 2. Patrick Bölle (Großenkneten ) auf Ziroccocorte OLD *0.00 / 31.84; 2. Tobias Meyer (Löningen ) auf So Charme *0.00 / 31.84

16 CDI3* - FEI Grand Prix Kür: 1. Isabel Freese (NOR) auf Total Hope OLD 393.88; 2. Emma Kanerva (Stade/FIN) auf Greek Air 386.95; 3. Maria Pais do Amaral (POR) auf Hot Hit OLD 369.03

19 CDI1* - FEI Intermediaire I Kür: 1. Lena Waldmann (Lienen) auf Solimann 2 218.38; 2. Madeleine Plinke (Binnen ) auf Suri B 218.08; 3. Manja Femfert (Greifswald ) auf Bärenfang 212.95

27 Dressurprüfung Kl. S***: 1. Emma Kanerva (Stade/ FIN) auf Feldrose FRH 1169.50; 2. Senta Kirchhoff (Menden ) auf L’Arbuste OLD 1100.00; 3. Ants Bredemeier (Grönwohld) auf Download 2 1045.00