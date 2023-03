﻿Mikkel Zankel vom MCE Tensfeld ist mit sechs Jahren schon ein Ass im Motocross

Mikkel Zankel wächst in einer riesengroßen Sandkiste auf. Aber der Sechsjährige aus Trappenkamp baut keine Sandburgen – sondern steuert auf der Anlage des ADAC, die der MCE Tensfeld betreut, ein Cross-Motorrad. Beim Auftakt der Nordmeisterschaft gewann er in der Kinderklasse. Ein dänischer Namensvetter siegte in der Königsklasse.

Tensfeld. Die norddeutsche Saison für die Motocrosser startet traditionell im Sand der ADAC-Anlage am Damsdorfer Kreuz in Tensfeld. Organisationschef Holger Zankel, bei dem am Wochenende alle Fäden zusammenliefen, nahm sich trotz seiner vielen Aufgaben Zeit, zwei für ihn besondere Rennen zu verfolgen: In der Schülerklasse A der 6- bis 9-Jährigen fuhr Zankels Enkel Mikkel erstmals um Punkte für die Nordmeisterschaft. „Mikkel hat beide Wertungsläufe mit großem Vorsprung gewonnen“, freute sich der Großvater.

Der sechsjährige Mikkel setzt in der Familie Zankel die Motorradsport-Tradition fort. Nicht nur Opa Holger, auch Papa Stefan ist in der Enduro- und Motocross-Szene bestens bekannt. „Mikkel lebt mit seiner Familie in Trappenkamp, da ist Tensfeld seine Hausstrecke“, erklärt Holger Zankel. „Aber er kommt auch woanders klar. Kürzlich war er beim Kinder-Enduro des MSC Kaltenkirchen der Beste.“

Kinder-Motorräder sind bis zu 60 km/h schnell

Die Minis steuern kleine Motorräder mit 15 bis 17 PS, die bis zu 60 Kilometer schnell werden können. „Bei der Planung der eigens angelegten Kinderstrecke haben wir in Tensfeld darauf geachtet, dass es sehr kurvig zugeht und die Höchstgeschwindigkeit nicht erreicht werden kann“, sagt Holger Zankel.

Auch in der Schülerklasse B konnte mit John Luca Nollmann ein Fahrer vom MCE Tensfeld aufs Treppchen steigen. John Luca wurde Dritter. Nicht nur bei den Kids, auch in den anderen Klassen blieben bei rasanten Kurvenfahrten und wagemütigen Sprüngen Stürze nicht aus. „Zur Freude aller gab es keine schweren Unfälle, die Rennärztin und die Sanitäter konnten entspannt zuschauen“, sagt Holger Zankel.

230 Fahrer rollen in Tensfeld an den Start

300 Motocrosser hatten für die Rennläufe in neun Klassen gemeldet, 230 rollten an den Start. „Da an dem frühen Termin im März im restlichen Bundesgebiet fast keine Rennen stattfanden, haben sich einige Spitzenfahrer aus Süddeutschland und Dänemark unter die norddeutsche Elite gemischt“, schwärmte Holger Zankel von der Qualität des Fahrerfeldes.

Am ersten Tag der Veranstaltung sorgte der viele Regen dafür, dass sich der 1600 Meter lange Sandkurs teilweise in eine Schlammpiste verwandelte. Diejenigen unter den mehr als 80 Helfern, die für die Strecke zuständig waren, hatten jede Menge Arbeit, um die „Sandkiste“ mit schwerem Gerät befahrbar zu halten.

Der sechsjährige Mikkel Zankel aus Trappenkamp gewann das Kinderrennen überlegen. © Quelle: MCE Tensfeld

Die Bedingungen am zweiten Renntag waren deutlich besser. Gleichzeitig stieg das Zuschauerinteresse. „Am Sonnabend war die Zahl der Fans gering, aber am Sonntag war einiges los auf der Anlage. Insgesamt haben 1500 Zuschauer die Rennen besucht“, sagte Zankel.

Dänischer WM-Fahrer Haarup gewinnt die Königsklasse

In der Königsklasse MX 1 war Mikkel Haarup eine Klasse für sich. Der Däne ist sonst in der Weltmeisterschaft unterwegs. Er krönte seinen Abstecher nach Tensfeld mit souveränen Siegen in beiden Wertungsläufen. In der Klasse MX 2 125ccm ging der Tagessieg an Tom Leon Schröder (MCE Tensfeld), sein Vereinskamerad Kjell Wendt kam in dieser stark besetzten Konkurrenz auf den sechsten Platz. „Eine hervorragende Leistung“, lobte Holger Zankel.

Christopher Knappe (Platz 3, Klasse Senioren 35), Fynn Niklas Tornau (Platz 2, MX2 250ccm) und Axel Tornau (Platz 3, Klasse S50) rundeten ein erfolgreiches Wochenende für die Motocrosser des MCE Tensfeld ab.

In der Nordmeisterschaft geht es am 22./23. April im Sulinger Land weiter. Auf der Anlage in Tensfeld steigt am 25./26. August das sportliche Highlight. Das ADAC MX Masters mit Topfahrern aus vielen Ländern macht auch in diesem Jahr in der ehemaligen Kiesgrube Station.