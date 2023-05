﻿Zverev-Begeisterung in Klausdorf: Ein Tag im Zeichen der Tennis-Familie

Schwentinental. Strahlend blauer Himmel, strahlende Gesichter und mittendrin ein Profi auf der Anlage des TC Klausdorf: Mischa Zverev präsentierte beim Besuch in Schwentinental am vergangenen Freitag Tennis zum Anfassen. Rund 600 Tennis-Fans waren gekommen, um einen abwechslungsreichen Sporttag zu feiern – Doppel, Trainingsübungen, Aufschlagschallenge und ein Showmatch gegen den deutschen M 35-Vizeweltmeister Sascha Möller inklusive.

„Ich bin hier, um Tennis an die Menschen zu bringen“, so der 35-Jährige. „Nicht jeder fährt zu den Grand Slams. Kinder sollen Tennis nicht nur im TV erleben.“ Besonders schön sei für ihn, dass an diesem für den rund 320 Mitglieder starken Tennisverein speziellen Tag viele Familien den Weg auf die Anlage gefunden haben. Vor zehn, fünfzehn Jahren sei das Klub-Leben weit zurückgegangen, lebe nun wieder auf. Einen Eindruck, den auch der TC Klausdorf teilt.

Deutscher Tennis-Sport? Mischa Zverev: Besser als sein Ruf

Den von vielen Seiten kritisierten deutschen Tennis-Sport empfinde Zverev „gar nicht mal so schlecht“. Zwar werde „viel Negatives gesprochen“, aber: „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wieder gute Spieler nachkommen“, so der Wahl-Monegasse am Rande des Tags in Klausdorf. Sein Gedanke: Je mehr Kinder Tennis spielen, desto besser der Sport. Zverev, der 2017 seinen Karrierehöhepunkt erlebte, auf Rang 25 der Weltrangliste und im Viertelfinale der Australian Open gegen Roger Federer stand, spielt nach eigenen Aussagen „nur noch Wellness-Tennis“ – aus Spaß am Sport. Und wünscht sich für die Zukunft ein einheitliches Grundprinzip in der deutschen Tennisausbildung, fragt sich, wofür das deutsche Tennis aktuell stehe.

Tennis trifft Handball: Auch THW-Kreisläufer Patrick Wiencek (rechts) war in Klausdorf dabei, übergab Preise des THW Kiel für die Tombola. © Quelle: Uwe Paesler

Sein Bruder Alexander Zverev (26) steht derweil nach langer Verletzungspause kurz vor den French Open – genau dort, wo er im vergangenen Jahr im Halbfinale gegen Rafael Nadal böse umgeknickt war, am Sprunggelenk operiert werden und anschließend sieben Monate pausieren musste. Mühsam kämpft sich der auf Weltranglisten-Platz 22 abgerutschte Hamburger zurück. „Vom Spiel her ist er gut, ist von den Schlägen wieder da“, so Bruder und Manager Mischa, der in Klausdorf auch eine gemeinsame Grußbotschaft an Alexander gen Rom schickte. „Jetzt braucht er Konstanz und Ausdauer.“

Konstanz und Ausdauer, die auch Mischa Zverev an diesem besonderen Freitag in Klausdorf bewies, indem er unzählige Foto- und Autogrammwünsche erfüllte. Und die Zeit ebenso wie das Publikum sichtlich genoss – in einer echten Tennis-Familie.