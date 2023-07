﻿Canes Ladies: Wo man in Kiel in wenigen Wochen zur Bundesligaspielerin werden kann

Kiel. So in etwa muss sich eine Schildkröte fühlen. Menschen ruckeln an meinem Shoulderpad, überprüfen den erstaunlich leichten Plastikpanzer auf den richtigen Sitz. „Kannst du deine Arme heben?“ Ich kann, auch wenn mein Kopf meinem Körper in der ungewohnten Football-Ausrüstung automatisch jeder Bewegung einen roboterartigen Touch verleiht. Liegt vielleicht daran, dass er in einem Helm steckt, mit dem ich mich auch für ein Raumfahrtkommando gerüstet fühlen würde. Und ein bisschen ist dieser Besuch beim Training der Kiel Baltic Hurricanes Ladies das auch: Eine mir bisher unbekannte Galaxie öffnet sich.

Dabei gehört Kiel zu den Städten mit der längsten Frauenfootball-Tradition in Deutschland. Bereits 1991, ein Jahr nachdem der American Football Verband Deutschland (AFVD) mit sechs Teams die erste Saison organisiert hatte, gründete sich der erste Vorläufer der Canes-Ladies, die seit 2015 durchgängig in der Bundesliga antreten.

Und so absolviere ich meine allerersten Football-Gehversuche zwischen lauter Erstligaspielerinnen. Immerhin weiß ich, dass es hier um Raumgewinn geht, Englisch die Kommandosprache ist und das Regelwerk so kompliziert, dass kaum jemand es in Gänze beherrscht.

Doch so hoch die Einstiegshürden für den Nischensport in Deutschland sind, so leicht machen es mir meine Mitspielerinnen, unter denen ich nicht die einzige Neue bin. „Richtig Spaß macht es, wenn man merkt, dass die Ausrüstung schützt“, sagt die erfahrenere Sabrina, die mir vor der ersten Block-Übung erklärt, wie ich beim Tacklen meine Finger schütze. „Du kannst ruhig zuhauen, das tut mir nicht weh.“

Die robuste Gangart ist für mich, aus dem kontaktfreien Volleyball kommend, ungewohnt. Als Headcoach Lena Sommer mich fragt, ob ich lieber „Leute umhauen oder Bälle fangen“ will, entscheide ich mich aus dem Bauch heraus fürs Fangen. Und vergesse dabei, dass es dann ja anderen überlassen bleibt, mich umzuhauen…

Meine Receiver-Karriere startet aber harmlos mit Fangübungen. Kein Problem im Stand, aber dann kommt Bewegung in die Sache. Es kann doch nicht so schwer sein, sich im richtigen Moment umzudrehen und diesen Ball zu fangen, nur weil er eiförmig ist? Als ich ihn das erste Mal erwische, ist die Freude so groß, dass ich Teil zwei meiner Mission – nämlich im Vollsprint Richtung Endzone starten – völlig vergesse und einfach stehen bleibe.

Glücksgefühle nach dem Tackle

Nächste Schwierigkeitsstufe: Coach Curtis steht als Tackle-Monster bereit, gibt uns nach dem Catch einen gepolsterten Schubs mit und hat dabei sichtlich Spaß. Ich tatsächlich auch. Ein Glücksgefühl durchströmt mich, als ich erst das Ei fange und es auch nach einem ordentlichen Tackle noch in der Hand halte. „Schöner Catch!“, lobt das Team – das tut gut!

Wir üben Laufwege, trainieren Spielzüge, alles auf das nächste Bundesligaspiel ausgerichtet. Schnell nehmen mir die Mitspielerinnen die Sorge, ein Klotz am Bein zu sein. „Ich wusste in meinem ersten Spiel noch kaum, was ich machen soll“, beruhigt mich Miriam. In jeder Trinkpause werde ich ermuntert, eine Football-Karriere zu starten. Weil die Kieler Footballerinnen mit Ach und Krach die Kaderstärke für den Wettkampf im Elf-gegen-Elf zusammenbekommen, kann man hier innerhalb weniger Wochen vom Neuling zur Bundesligaspielerin werden.

Fürs Erste freue ich mich aber darüber, dass ich im dritten Versuch erstmals ohne Hilfe meinen Helm wieder aufgesetzt bekomme. Oder simple Abläufe, wie die richtige Anzahl an Schritten zur richtigen Zeit und in die richtige Richtung zu machen, dabei den richtigen Menschen im Weg zu stehen und nicht zu vergessen, dass auch noch ein Ball im Spiel ist. Nach zwei Stunden sind Körper und Kopf gleichermaßen müde – und das von einem winzigen Bruchteil dieses komplexen Sports. Denn was die Mitspielerinnen der anderen Positionen so trainiert haben, habe ich kaum mitbekommen.

Für jede Größe und Gewichtsklasse die passende Position

„Das ist das Schöne am Football, man kann sich über Jahrzehnte neu erfinden“, sagt Trainerin Lena. Außerdem schwärmen die Frauen im Alter von 16 bis über 40 Jahren vom besonderen Teamgeist, den dieser Sport mit sich bringt, in dem jede Größen- und Gewichtsklasse eine passende Position findet. Auch daran lassen sie mich sofort teilhaben, erklären, loben, freuen sich über jeden Fortschritt. „Kommst du wieder?“, heißt es am Ende. „Wir haben auch Kuchen!“ Frisch gebackene Brownies machen die Runde. Warum eigentlich nicht?

Die Kiel Baltic Hurricanes Ladies trainieren dienstags und donnerstags ab 19.15 Uhr auf der Moorteichwiese in Kiel und freuen sich immer über neue Mitspielerinnen ab 16 Jahren. Vorkenntnisse sind nicht nötig, weitere Infos und Kontakt unter kbh-ladies@baltic-hurricanes.de

