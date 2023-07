﻿Holstein Kiel II genießt Nationalhymnen und Bürgermeister-Empfang

Halifax. Störche sind Zugvögel: Die U 23-Kicker von Holstein Kiel zog es in diesem Sommer in westliche Gefilde. Fernab der Heimat schlug der Regionalligist auf Einladung der Regionen Nova Scotia, New Brunswick und Prince Edward Island (P.E.I.) sein Trainingslager an der Ostküste Kanadas auf.

Neun Stunden Flugzeit, fünf Stunden Zeitunterschied: Die Jungstörche landeten für zehn Tage in einer anderen Welt. Die kanadische Atlantikküste mit ihren unendlichen Weiten und immergrünen Wäldern. Dort, wo sich 1912 Schicksalhaftes auf dem offenen Meer abspielte: Die Titanic kollidierte mit einem Eisberg und sank. Just in dem Jahr, in dem Holstein Kiel seine einzige deutsche Meisterschaft feiern durfte.

Halifax Wanderers und Holstein Kiel wollen Soccer im Osten Kanadas populärer machen

Der Untergang des Ozeanriesens prägte die Region. Fußball spielte viele Jahre eine untergeordnete Rolle, erfreut sich aber zunehmender Beliebtheit. 2026 richtet Kanada gemeinsam mit den USA und Mexiko die Fußball-Weltmeisterschaft aus. Der Popularität soll weiter auf die Sprünge geholfen werden mit der Summer Series, in deren Rahmen die Nachwuchsteams von Holstein Kiel und des kanadischen Erstligisten Halifax Wanderers in drei Testspielen in verschiedenen Städten aufeinandertreffen.

Offensichtlich mit Erfolg! Über 1500 Zuschauer sahen im Stade Creux Bleue Medavie Stadium der Universität Moncton (New Brunswick) einen knappen 2:1-Sieg der Jungstörche (Tore: Oskar von Esebeck, Etienne Sohn) im ersten Duell. Doch vielmehr als der Sieg beeindruckte das Drumherum mit Nationalhymne vor dem Spiel und zahlreichen Autogrammwünschen nach dem Spiel. „Es ist etwas Besonderes, seine Hymne vor dem Spiel zu singen. Und dann auch noch vor solch großer Kulisse. Hier ist wirklich alles toporganisiert.“

Kapitän Tim Siedschlag: „Sportcollegeleben wie in Spielfilmen“

Das zeigt sich auch in den Trainingsbedingungen für die Kieler, die die ersten Tage auf dem Campus der Mount Saint Vincent University von Halifax untergebracht wurden: „Mit der Zeitumstellung hatten wir anfangs zu knapsen. Ansonsten erleben wir hier echtes Sportcollege-Leben wie man es aus Spielfilmen kennt“, sagt KSV-Kapitän Tim Siedschlag. „Das ist perfekt für die Integration der Neuzugänge. Hier gibt es alles: Zwei Eishockeyhallen, Sporthallen mit gelacktem Boden wie in der NBA und eine Schwimmhalle. Auch das Essen ist typisch nordamerikanisch reichhaltig.“

Weiter ging es für den Kieler Reisetross ins knapp 200 Kilometer entfernte Charlottetown auf Prince Edward Island. Die Überfahrt über die imposante Confederation Bridge (14 Kilometer lang) beeindruckte: „Alles ist größer, weiter, grüner. Nur Grizzlys haben wir noch nicht gesehen, obwohl wir auf den Highways immer Ausschau halten“, berichtet Siedschlag mit einem Augenzwinkern.

Dafür machte der Routinier mit seinen Teamkameraden eine Stippvisite ins im romantischen Revival-Stil erbaute Rathaus von Charlottetown, wohin sie der fußballbegeisterte Bürgermeister Philip Brown zur Privataudienz einlud. „Man wird nicht aller Tage vom Bürgermeister eingeladen. Normalerweise muss man etwas dafür geleistet haben. Wir wissen das zu schätzen“, so KSV-Coach Sebastian Gunkel. Browns Gegenbesuch erfolgte tags darauf beim zweiten Testspiel vor mehr als 2000 Fans im Stadion Turf Field, das die Kieler ebenfalls mit 2:1 (Tore: Stansilav Fehler, Niklas Kaus) gewannen. „Die Stimmung erinnerte an Pokalspiele“, sagt Gunkel.

Yoga-Einheiten am Brackley-Beach mit Niklas Jakusch

Bevor sich die Jungstörche auf die Rückreise nach Halifax machten, wo der Besuch des meistfotografierten Leuchtturms Kanadas lockte, legten sie noch einen Trip zum Brackley Beach ein, wo Torwarttrainer Niklas Jakusch zu einer intensiven Yoga-Einheit bat, ehe alle Jungstörche bei 27 Grad Lufttemperatur im 13 Grad kalten Atlantik Abkühlung suchten.

Kandische Kultur, sportliche Erfahrungen und viel Herzlichkeit: „Teambuilding ist der größte Aspekt dieser Reise gewesen, weil wir länger als sonst zusammen sind. Man sieht, wie sich jeder in Gruppe zurechtfindet und welchen Beitrag er leisten kann. Da wir an zwei Standorten gewohnt haben, konnten wir die Zimmerbelegung gut durchmischen. Wir nehmen als Team viele Eindrücke mit“, zieht KSV-Coach Gunkel zufrieden eine erste Zwischenbilanz.

Bis zum Rückflug am 10. Juli stehen für Gunkel und das KSV-Team noch das letzte Duell gegen die Halifax Wanderers im Profistadion sowie eine Hafen Hopper Tour an.

