﻿Holstein-Kiel-Profi Fiete Arp offen: „Es ist eine Art Lebensberatung“

Oetz. Für Holstein-Kiel-Profi Fiete Arp stellen sich in der kommenden Saison die Weichen für die Zukunft. Arps Vertrag an der Förde läuft zum Ende der Saison aus. In seiner womöglich letzten Spielzeit im KSV-Trikot will er gewohnte Muster aufbrechen und alles aus sich herausholen. Dafür hat der 23-Jährige sogar mit einer „Lebensberatung“ begonnen. Mit mehr Struktur und Halt im Alltag, so seine Hoffnung, soll sich der sportliche Erfolg einstellen.

Die ersten Trainingseinheiten schienen sehr intensiv zu sein. Wie bewerten Sie die ersten Tage des Trainingslagers?

Fiete Arp: Wir haben super Gegebenheiten vorgefunden. Auch der Platz ist super. Es macht viel Spaß. Im Vergleich zu den Trainingslagern, die ich bisher mit Holstein Kiel erlebt habe, ist aber alles schon eine Messlatte intensiver. Hinzu kommen die warmen Temperaturen. Aber diese Faktoren werden uns hinten heraus die Luft besorgen, die wir benötigen – die vielleicht in der vergangenen Saison auch das eine oder andere Mal gefehlt hat.

Sie haben während der freien Zeit viel selbst trainiert und das in den sozialen Netzwerken geteilt. Weshalb sind Sie diesen Weg gegangen?

Meine Situation war der Hauptgrund dafür. Aktuell komme ich nicht dahin, dass alle Seiten zufrieden sind. Da hilft nichts außer arbeiten. Um zu transportieren, dass ich etwas dafür tue, habe ich mich für den Weg entschieden. Mehrere Spieler aus dem Team haben ein bisschen Blut geleckt und sind mit eingestiegen.

Wegen auslaufendem Holstein-Kiel-Vertrag: Arp verspürt Druck

Ihr Vertrag läuft am Saisonende aus. Für Sie ist die kommende Spielzeit deshalb richtungsweisend, was Ihre Zukunft angeht. Verspüren Sie Druck, abliefern zu müssen?

Definitiv. Der Unterschied zwischen jetzt und noch vor einigen Monaten bei mir ist, dass ich nun alles strukturierter angehe. Mir war es wichtig, dass ich gewisse Gewohnheiten und Verlässlichkeiten in mein Leben einbaue, um die Hoch- und Tiefphasen, die ohne Frage immer in einer Saison zu überstehen sind, besser kompensieren zu können.

Sie arbeiten seit kurzem mit einer Entwicklungstrainerin zusammen, mit der Fabian Reese auch zusammenarbeitet. Was machen Sie dabei genau?

Fabi arbeitet schon länger mit ihr zusammen und hat sie mir zum Ende der vergangenen Saison sehr ans Herz gelegt. Ich wollte mir von ihm Tipps für die Zukunft holen und hatte dann ein sehr langes und intensives Gespräch mit ihm. Er hat dann den Kontakt hergestellt. Wir brechen einfach alle Verhaltensmuster auf. Das beginnt im Alltag, geht aber auch ins Training über. Angefangen hat alles im mentalen Bereich. Es ist vielleicht auch eine Art Lebensberatung. Ich möchte dabei den perfekten Weg für mich finden, um als Spieler und auch als Mensch zu wachsen.

Arp: „Es war für mich unvorstellbar, zur selben Zeit jeden Tag aufzustehen“

Spüren Sie schon erste Veränderungen?

Gerade was das Thema Ruhe und Halt angeht, haben sich schon viele Dinge verändert. Am Anfang war es für mich ganz schwer vorstellbar, zu einer bestimmten Uhrzeit jeden Tag aufzustehen und bestimmte Dinge zu tun. Ich habe das nun einige Monate gemacht und gemerkt, wie viel Ruhe mir das gibt, um in den richtigen Situationen dann voller Energie zu sein. Kurzfristig wird sich der sportliche Effekt schwer einstellen, aber am Ende ist die Nachhaltigkeit entscheidend.

Mit neun externen Neuzugängen und einigen internen Neuzugängen ist in diesem Sommer eine runderneuerte Mannschaft entstanden. Planen Sie, nun auch als Führungsspieler vorwegzugehen?

In erster Linie schaue ich aktuell darauf, dass ich meine Leistung auf dem Platz bringe. Aber ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, das ich mir mit meiner offenen Art auch zutraue, Verantwortung zu übernehmen. Gerade jetzt, wo uns viele Führungsspieler verlassen haben, müssen andere diese Rolle übernehmen. Aber in erster Linie geht das über die Leistungen auf dem Platz, in jedem Training, zu jedem Moment. Ich hoffe, dass sich meine Veränderungen so auswirken, dass ich mir dieses Vertrauen Stück für Stück erarbeite.

Arp will Zukunft selber in die Hand nehmen – Vertrag brachte Impuls

In der Vergangenheit war bei Ihnen das Thema Druck sehr präsent. Konnten Sie daran auch arbeiten?

Ich denke, dass ich jetzt mit diesem Ansatz das Thema zum ersten Mal selbst in die Hand nehme. In der Vergangenheit war es immer so, dass von allen Seiten darauf gewartet wurde, dass der Knoten platzt, auch von mir, aber das passierte nicht. Ich möchte nun dahin kommen, dass die Dinge selbstverständlich werden. Dafür brauche ich die nötige Ruhe, und die muss ich mir erarbeiten.

Sehen Sie den auslaufenden Vertrag eher als Druck, oder als Chance?

Ich denke, es hat geholfen, um diesen Schritt zu gehen. Gerade als junger Spieler mit meiner Vergangenheit war es einfach, irgendwelche Gründe zu finden, warum es nicht geklappt hat. Aber wenn man es unter fünf Trainern in drei verschiedenen Teams nicht geschafft hat, dann fehlen einem die Argumente, wenn man ehrlich zu sich selber ist. Die Vertragslaufzeit war dann ein Punkt, an dem ich gemerkt habe, ich muss etwas ändern. Ich habe nie weniger als alle anderen Spieler gemacht, aber ich habe für mich begriffen, dass ich für mich anders an die Sache herangehen muss. Das ist aktuell mein Ziel.

KN