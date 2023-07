﻿Pool und Sauna: So wohnt Holstein Kiel im Trainingslager in Österreich

Oetz. Nach dem großen Umbruch in diesem Sommer mit bislang acht Neuzugängen will Holstein Kiel bis zum 17. Juli im Trainingslager im österreichischen Oetz (Bezirk Imst in Tirol) den Grundstein für eine erfolgreiche Saison in der Zweiten Liga legen. Die Bedingungen dafür scheinen wie schon im Jahr zuvor in Zell am See perfekt.

Klar ist: Es wird nicht nur wegen harter Trainingseinheiten der Schweiß fließen. Temperaturen bis zu 30, teilweise sogar 35 Grad erwartet die KSV-Profis. Auch Gewitter sind angekündigt. Die nächsten acht Tage könnten also eine hitzige Angelegenheit werden...

Schon die Anreise am Sonntag verlief etwas turbulent: Statt um 9.45 Uhr hob der KSV-Flieger erst über eine halbe Stunde später ab. Der Zeitplan war danach durcheinander. Die Maschine der Störche musste in Hamburg am Platz stehen bleiben, durfte wegen Verzögerung anderer Flüge erst später Richtung München abheben. Dort wurden die Profis dann vom Teambus abgeholt, der die Kieler knapp drei Stunden lang durch die Berge nach Oetz fuhr. Am Abend stand die erste lockere Einheit auf dem Rasen an.

Rapp will „tiefe Läufe“ trainieren – Freier Nachmittag geplant

Den Fokus für die nächsten Tage will Trainer Marcel Rapp auch auf die Offensive legen. „Das betrifft vor allem, wie man die Tiefe anläuft und wann und wo wir den Ball hin spielen. Da hat sich gezeigt, dass wir das noch nicht trainiert haben.“ Besonders hart will Rapp aber nicht üben lassen, ist eher Fan davon, die Dinge gleich zu halten: „Wir machen ganz normales Training wie in Kiel auch. Wir machen das mit Sinn und Verstand.“ Ansonsten soll die Trainingswoche relativ frei gestaltet werden. „Bei uns ist es nicht so, dass wir eine Woche mit und eine Woche gegen den Ball trainieren. Wir mischen das alles zusammen. Aber es gibt natürlich Themen, die wir besonders bearbeiten“, kündigte der Cheftrainer an.

Neben Training, Taktik und Testspielen gegen den tschechischen Erstligisten 1. FC Slowacko (Mittwoch, 16 Uhr) sowie Austria Lustenau (Sonnabend, 14 Uhr) wartet auf die Holstein-Kicker auch ein freier Nachmittag, wie Trainer Rapp ankündigte. „Wir werden am Mittwoch ein Testspiel haben und am Donnerstag deshalb nur einmal trainieren. Am Nachmittag werden die Spieler dann Zeit haben, selbst etwas zu unternehmen. Zudem haben wir auch wieder einen ‚Hütten-Abend‘ geplant, wo wir auch einen Mannschaftsabend abhalten werden.“

Panoramapool und Outdoor-Park warten auf Holstein Kiel

Die Zeit zwischen den schweißtreibenden Trainingseinheiten dürften die KSV-Profis im 4-Sterne-Hotel Habicher Hof mit Outdoor-Pool mit Blick auf die Berge und eine Sky-Terasse verbringen. Die Zimmer der Holstein-Profis (140 – 275 Euro pro Nacht) sind im natürlichem Holz-Look gehalten. Entspannen können die Störche nicht nur im 34 Grad warmen Außenpool, sondern auch im 30 Grad warmen Innenpool. Zusätzlich bietet das KSV-Hotel eine finnische Sauna, ein Dampfbad, Infrarotliegen und ein Eisbrunnen an. Ein großer hoteleigener Garten können die Störche zur Entspannung nutzen. Zudem können alle Hotelgäste Mountainbikes oder E-Bikes leihen.

In naher Umgebung liegt übrigens auch die „Area 47“, der größte Outdoor-Park Europas. Neben Rafting können Abenteuerlustige dort auch Canyoning ausprobieren. Auch über 20 Klettergärten und ein Golfplatz mit 18-Loch gehören zur Anlage des Parks. Vielleicht auch für den ein- oder anderen Kieler Fußballprofi am freien Nachmittag eine Reise wert. Aber erst mal heißt es vor allem eins: Schwitzen für den Saisonstart.

KN