Mit Verletzungssorgen in eine wichtige Woche

Sieben Tage, drei Wettbewerbe, fünf verletzte Spieler beim THW Kiel: Zahlen, die die Zebras im Pokal in Potsdam zum Taktieren zwingen. Und die Youngsters beim Handball-Rekordmeister in den Fokus rücken.

eine (Nationalmannschafts-) Woche lang war es recht ruhig im Trainingszentrum des THW Kiel. Doch seit Montag weht dort ein Hauch frischer Wind mehr. Der 23-jährige Yannick Fraatz stieß als Blitz-Transfer zur Mannschaft von Trainer Filip Jicha - eine Reaktion auf den Personalmangel auf Rechtsaußen durch die Kreuzbandrisse bei Sven Ehrig und Nachwuchsspieler Jarnes Faust.

Vergleiche mit seinem berühmten Vater, dem Nationalspieler und mehrfachen deutschen Meister Jochen Fraatz, räumt der Junior übrigens mit einem freundlichen Hinweis darauf, dass er ja auf der anderen Außenbahn als sein Vater unterwegs sei, aus dem Weg.

Auch auf dem Feld gilt der Linkshänder als schnörkellos, zusätzlich als abwehrstark. Und er geht seinen Feuerwehrmann-Einsatz beim THW mit einer Mischung aus Demut und Ehrgeiz an. „Ich denke, jedem ist klar, dass Niclas Ekberg die Nummer eins ist“, sagt er. Ein Bankwärmer wolle er aber auch nicht sein. „Ich will mir Anteile erarbeiten.“

Über mangelnde Einsatzzeiten muss sich angesichts der aktuellen Verletztensituation ohnehin kein Zebra Gedanken machen. Gleich fünf Spieler fehlen Trainer Filip Jicha in der zweiten Pokalrunde in Potsdam am Donnerstag - und im für den THW ungünstigsten Fall auch noch im Liga-Spitzenspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen am Sonntag.

Da ist Taktieren angesagt. So will Jicha in Potsdam versuchen, auf einen Einsatz von Harald Reinkind zu verzichten. Der Norweger war im Nationalmannschaftseinsatz umgeknickt und soll sich im Optimalfall für das Duell gegen den Tabellenführer - der auch sein Ex-Klub ist - schonen.

Ein Balanceakt, brauchen die Kieler nach der Niederlage in der Champions League in Kielce und der ersten Liga-Pleite bei den Füchsen Berlin doch dringend wieder ein Erfolgserlebnis, um ihre Saisonziele nicht zu gefährden.

Alles andere als ein Sieg beim von Füchse-Manager Bob Hanning trainierten Zweitligisten 1. VfL Potsdam wäre allerdings eine riesige Überraschung. Zumal die Adler als „Farmteam“ des Hauptstadt-Klubs einige ihrer wichtigsten Spieler an die Füchse abstellen mussten - die am Mittwochabend trotzdem mit 32:34 im Pokal bei der SG Flensburg-Handewitt unterlagen.

In Potsdam freut man sich trotzdem auf das „Spiel des Jahres“ (Geschäftsführer Frank von Behren), das als erstes Heimspiel seit der erfolgreichen Aufstiegsrunde im Sommer ausverkauft ist.

Übrigens: Wer die Partie (Anpfiff 19 Uhr) im Livestream verfolgen will, muss sich dafür einen Einzel- (5 Euro) oder einen Runden-Pass (10 Euro) bei Sportdeutschland.tv kaufen. Kostenlose Alternative, um die Partie live zu verfolgen, ist wie immer unser Liveticker auf KN-online.

Zitat der Woche

Am meisten hat mich überrascht, dass ich meine Trainingsklamotten hier nicht mehr selbst waschen muss, sondern das im Trainingszentrum gemacht wird. Yannick Fraatz, THW-Neuzugang vom Bergischen HC

Statistik der Woche

806 Treffer hat Niclas Ekberg inzwischen für die schwedische Handball-Nationalmannschaft erzielt. Beim EHF Euro-Cup stieß der Rechtsaußen des THW Kiel in den Klub der 800er vor - als zehnter Spieler überhaupt. Ihm gehören mit Magnus Wislander, Stefan Lövgren, Staffan Olsson, Kim Andersson und Johan Petersson noch einige frühere Zebras an. Ekberg ist der einzige noch aktive Spieler in dieser Riege. Die 1191 Treffer von Jahrhundert-Welthandballer Wislander dürften aber auch für den 33-jährigen Rekordtorschützen des THW schwer zu knacken sein...

Youngster der Woche

