Motorsport-Talent Fabio Sacht (15) aus Eckernförde mischt Trial-Szene auf

Rastorf. „Kann ich?“ Mit einem kecken Grinsen auf den Lippen spielt Fabio Sacht am Gas seiner Sherco. Das Motorrad heult knatternd auf. Vor ihm eine meterhohe Steinwand, die steil, beinahe senkrecht in den Himmel ragt. Wo anderen die Angst überkommt, kickt beim 15-Jährigen das Adrenalin. Er kann. Sacht reißt das Vorderrad nach oben – und springt. Das Hinterrad tänzelt auf den spitzen Brocken umher. Als nach gefühlter Ewigkeit wieder beide Räder den Gesetzen der Erdanziehung Folge leisten, bebt der Boden. Da schweift Sachts Blick längst über die Anlage auf der alten Müllgrube am Rastorfer Kreuz. Schon auf der Suche nach der nächsten Herausforderung.

Zwei Tage sind beim Treffen mit dem Eckernförder Ausnahmetalent erst vergangen, nachdem Sacht in Frankreich beim Trial der Nationen, der Mannschafts-Weltmeisterschaft, in der Nachwuchsklasse zu WM-Bronze gefahren war – gemeinsam mit Emilia Sauer aus Bayern. Der nächste Erfolg für den Teenager nach dem Titelgewinn bei der Jugend-EM im vergangenen August. Seine kürzlichen Erfolge sind nicht hoch genug einzuschätzen: Er ist der erste Trial-Europameister aus Schleswig-Holstein überhaupt.

Trial-Sportler brauchen Geschicklichkeit und Körperbeherrschung

Trial? Ist kein Vollgas-, sondern Geschicklichkeitssport. Abgesteckte Hindernisse, je nach Leistungsklasse unterschiedlich eng oder steil, müssen auf einem Kurs gemeistert werden, meist in der Natur, über rutschiges Moos oder Bäche, oft in felsigen Steinhängen. Ein Balanceakt, der seinesgleichen sucht. Die Welt-Elite fährt vor allem in Spanien, hierzulande ist der Sport besonders im Süden populär. Die Fahrer umgibt der Reiz, immer besser zu werden, das Maximale aus der Maschine herauszukitzeln. Sich im Training eine Spur zu markieren und diese so lang zu fahren, bis man endlich fehlerfrei über den Kurs brettert und springt, sich im Berg hält. Angst? „Man weiß irgendwann, es geht. Dann heißt es: Kopf ausschalten und einfach machen“, sagt Sacht pragmatisch.

Wenn doch einmal das Motorrad zurückrollt, der Athlet das Gleichgewicht verliert oder gar stürzt, greift der sogenannte „Minder“ ein. Der Minder ist wie ein Co-Pilot, begleitet den Fahrer auf dem Kurs im Laufschritt, fängt die Maschine im Ernstfall ab, um den Sportler zu sichern. Hat im Rucksack Verpflegung und Ersatzteile dabei, ist für alle Eventualitäten bei stundenlangen Wettfahrten in kompliziertem Terrain gewappnet. „Der Minder ist ein sehr wichtiger Job. Er ist Trainer, Schrauber, Physiotherapeut und Motivator in einem“, erklärt der 15-Jährige vom Heider Motorradclub. „Ich muss 100 Prozent Vertrauen zu ihm haben.“

Vater-Sohn-Team: Früherer Spitzenfahrer Olaf Sacht unterstützt Sohn Fabio

In seinem Fall heißt das: 100 Prozent Vertrauen zu Vater Olaf Sacht, früher selbst einer der besten Trial-Fahrer Deutschlands und heute Begleiter und Förderer seines Sohnes. „Er fiebert natürlich mit“, sagt der Teenager über das Miteinander auf der Strecke, wo es gilt, den richtigen Ton zu treffen. Mal Mut zusprechen, mal mental wieder aufbauen, mal den Filius den Berg hochschreien. Um immer ein gutes Gefühl, Sicherheit zu vermitteln und die gemeinsame Leidenschaft für den Sport zu leben. „Das Miteinander fasziniert mich“, so Fabio Sacht.

Vater-Sohn-Wochenenden gibt es derzeit etliche. Die drei Anlagen in Schleswig-Holstein bei Preetz, Heide und Oeversee kennt der Teenager aus dem Effeff. Nun sind die Sachts unterwegs auf den Straßen Deutschlands und Europas. Die Europameisterschaft wurde allein über sechs Läufe in Italien, Norwegen und Schweden ausgetragen. Und auch eine Anfahrt von mehreren hundert Kilometern für ein anderthalbtägiges Teamtraining mit dem Nationalkader sei keine Seltenheit. „Man lebt den Sport halt. Das ist etwas Einmaliges“, so der Neuntklässler.

Mit drei Jahren lernte Fabio Sacht er das Motorradfahren

Der den Motorsport nicht nur durch Vater Olaf, sondern auch über Opa Bernd, ebenfalls früherer Trial-Titelsammler, in die Wiege gelegt bekommen hat. Im Alter von drei Jahren fuhr der junge Motorsportler bereits auf einem Mini-Motorrad, einer Yamaha PW50. Ein Geschenk vom Uropa, der mit Fabio nicht nur die Liebe für PS, sondern auch für den Vokuhila teilte. Das schulterlange Haar am Hinterkopf des 15-Jährigen? Eine Hommage an seinen Urgroßvater. Und mittlerweile Markenzeichen.

„Ein besonders Gefühl“: Fabio Sacht trägt die Ausrüstung der deutschen Auswahl. © Quelle: Ulf Dahl

Ende September geht es für ihn zu den deutschen Jugendmeisterschaften, nächstes Jahr soll eine Top-Platzierung bei den Erwachsenen her. Auch wenn der junge Motorsportler bereits eine WM-Teilnahme bei den Herren anvisiert, sagt er bescheiden: „Erst einmal ist es das Ziel, den Spaß beizubehalten und mich weiterzuentwickeln.“

Und den Führerschein in der Tasche zu haben. Derzeit wird gepaukt. „Eine schwierige Geschichte“, sagt er und lacht. Mit einer Ausnahmegenehmigung darf Fabio Sacht bereits ein Jahr früher die Prüfung absolvieren, um ein 125er-Motorrad zu fahren. Um an Wettbewerben teilzunehmen, die über öffentliche Straßen führen. Und dann doch einmal richtig Vollgas zu geben.

