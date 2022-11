﻿Gewinnen Sie 5x2 Tickets für das Jump & Race Masters in Kiel!

Es geht wieder los! Anfang Februar dröhnen und knattern in der Wunderino-Arena in Kiel wieder die Motorräder – das Jump & Race Masters verspricht Motorsportaction vom Feinsten. Die weltbesten Freestyle-Akrobaten gehen über die Rampe und auf die Cross-Strecke. Hier können Sie 5x2 Tickets gewinnen!

Kiel. Am 4. und 5. Februar steigt das Jump & Race Masters in der Kieler Wunderino-Arena. Und es soll zu einem Spektakel der Superlative werden: An zwei aufeinanderfolgenden Tagen messen sich die besten Freestyler der Welt an der Rampe, auf der Cross-Strecke und in der neuen Race-and-Style-Competition. Mit dabei sind neben dem Who-is-who der männlichen FMX-Stars um Brice Izzo und Guillem „Petit“ Navas erstmals auch zwei Frauen, darunter die dreifache X-Games-Siegerin Vicki Golden.

Abgerundet wird die Show der Superlative durch Livemusik und das Kids-Race, das erstmals auf E-Bikes auf dem neuartigen Recyclingboden gefahren wird. Und Sie können bei dem Event kostenlos dabei sein: Die Kieler Nachrichten verlosen für beide Veranstaltungstage jeweils fünf mal zwei Tickets.Hier geht's zum Gewinnspiel.

Die Teilnahme ist bis Donnerstag, 17. November, 23 Uhr möglich. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.