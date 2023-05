Mr. Hollywood ist der neue Favorit für das 154. Deutsche Derby

München/Hamburg. Der von Henk Grewe für Sebastian J. Weiss und Wanja Sören Oberhof in Köln trainierte dreijährige Sohn des zweifachen „Galopper des Jahres“ Iquitos gewann vor rund 5000 Zuschauern am Montag mit Jockey Lukas Delozier das Bavarian Classic (Gruppe III; 55.000 Euro, 2.000 m) in München in bestechender Manier.

Zwölf Monate nachdem der Ittlinger Lavello vor Gestüt Park Wiedingens Sammarco, dem späteren Derby-Helden, dieses Gruppe III-Rennen für sich entschieden hatte, stiefelte der vor wenigen Wochen bei seinem Mülheimer Einstand schon mit 16 Längen davonspazierende Hengst auch beim zweiten Karrierestart überlegen davon. Aus dem MIttelfeld des siebenköpfigen und unterwegs von Snow Late und Alpenjäger anführten Feldes entfernte er sich auf passend schwerer Bahn mit drei Längen. Die 32 000 Euro Preisgeld teilen sich Sebastian J. Weiss und der Berliner Unternehmer Wanja Sören Oberhof. Sie hatten bei der BBAG-Jährlingsauktion 15 000 Euro für den Hengst bezahlt, der seinem Namen alle Ehre machen könnte.

Über die Union nach Hamburg

„Es war mein erster Sieg in einem Black Type-Rennen, daher ist die Freude besonders groß“, schilderte Sebastian Weiss. „Mr Hollywood lief heute zum ersten Mal in einem Rennen mit Startmaschine. Lukas hat ihn perfekt geritten. Der Boden hat für das Pferd gesprochen, Wir steuern nun das Union-Rennen am 11. Juni in Köln und danach das Derby in Hamburg an. Mein Mitbesitzer und ich waren erst Business Partner und sind inzwischen Freunde geworden.“

Jockey Lukas Delozier sagte: „Ich habe ihn heute aus dem Mittelfeld geritten. Auf der Geraden hat er richtig viel Gas gehabt. Das war sehr beeindruckend.“

Trainer Henk Grewe ergänzte: „Man muss jetzt natürlich sehen, ob der Boden in Hamburg auch ähnlich ist, aber natürlich war das eine tolle Vorstellung.“

Alpenjäger, der 2022 schon Zweiter im Ratibor-Rennen auf Gruppe-Ebene gewesen war, hielt aus vorderer Linie Platz zwei locker gegen den Winterfavoriten Fantastic Moon. „Im Gegensatz zum Sieger war er in diesem Jahr noch nicht gelaufen. Ich denke, dass er nach diesem Rennen heute noch einen Satz machen wird. Wir legen das nächste Rennen noch in Ruhe fest“, verriet Trainer Peter Schiergen.

Fantastic Moon kam als Dritter ebenfalls gut in die Partie, ohne allerdings Chancen auf mehr zu haben. „Auf diesem Boden war das eine sehr gute Leistung. Nur am Schluss wurde er etwas müde. Wahrscheinlich laufen wir nun in der Union“, so Trainerin Sarah Steinberg. Skylo führte als Vierter den deutlich distanzierten Rest an.

Das Idee 154. Deutsches Derby ist das Highlight der fünf Renntage zwischen dem 25. Juni und 2. Juli umfassenden Idee Derby-Woche 2023 auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn. Gleichzeitig handelt es sich um das bedeutendste Galopprennen in Deutschland.