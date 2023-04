﻿MSC Brokstedt fordert die Güstrow Torros auf dem Holsteinring heraus

Speedway-Bundesliga

Traditionell startet der MSC Brokstedt am 1. Mai auf dem Holsteinring in die Speedway-Saison. 2023 kehrt auch die Bundesliga wieder in den geordneten Ligabetrieb zurück. Die Wikinger empfangen zum Saisonauftakt die Güstrow Torros. Zwei internationale Topstars feiern ihr Wikinger Bundesliga-Debüt.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket