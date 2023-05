﻿MSC Brokstedt schlägt Güstrow Torros zum Speedway-Bundesliga-Start

Brokstedt. Der Ring rockte! Der 1. Mai und Speedway – das gehört seit Jahren als Fixtermin in den Kalender der Motorsportfans. Mehr als 3500 Zuschauer pilgerten bei der Rückkehr der Speedway-Bundesliga an den Holsteinring, wo der MSC Brokstedt zum Saisonauftakt die Güstrow Torros mit einem 52:32-Sieg entzauberte und sich sofort an die Tabellenspitze setzte.

„Der Tag war nahe an der Perfektion“, jubelte MSC-Teammanagerin Sabrina Harms nach der Galavorstellung ihrer Stahlschuhartisten. Die lieferten eine brillante Show – allerdings mit Verspätung, weil kurz vor dem geplanten Start noch ellenlange Zuschauerschlangen an den Kassenhäuschen warteten. Speedway-Legende Egon Müller staunte an alter Wirkungsstätte: „Wenn ich die vielen Fans sehe, geht mir das Herz auf.“

Auf der Piste zündete Mads Hansen Danish Dynamite, auf den Rängen die Wikinger-Fans farbigen Rauch. © Quelle: Uwe Paesler

Bühne frei für die Bundesliga! Die Wikinger legten einen Knallerstart auf dem 393 Meter langen Sandoval hin. Gleich im ersten Lauf zündete das Danish Dynamite: Mads Hansen überrumpelte auf der Gegengeraden Güstrows Schweden Peter Ljung und sicherte sich den ersten Dreier des Tages. Eine nicht weniger eindrucksvolle Performance legte nur Minuten später die tschechische Rakete der Wikinger, Jan Kvech, auf die bestens präparierte Piste, als er gemeinsam mit Teamkollege René Bach einen 5:1-Sieg einfuhr.

Wikinger Jan Kvech sorgt mit Speedway-Spektakel für Standing Ovations

„Eigentlich mag ich es lieber etwas griffiger. Aber die Zuschauer haben mich heute über die Strecke getragen. Das hat gigantisch viel Spaß gemacht“, sagte der 21-jährige Kvech. Schnell bauten die Wikinger ihre Führung auf 15:9 aus. Dann war Schnappatmung angesagt: Jan Kvech zog im fünften Lauf vom Start auf und davon, distanzierte die Konkurrenz um mehr als 30 Meter. Die Zuschauer auf der Zielgeraden honorierten den Husarenritt mit Standing Ovations – 20:10!

Die Tagesbesten: Die Wikinger Mads Hansen (li.) und Jan Kvech. © Quelle: Uwe Paesler

Dem wollte der Däne Mads Hansen jedoch in Nichts nachstehen. Gemeinsam mit Kvech demonstrierte er in Heat sieben Teamwork in Reinkultur. Hansen hielt die Innenbahn, Kvech machte außen dicht gegen die chancenlosen Güstrower Jonas Jeppesen und Lukas Baumann. „Wir haben extrem gut als Mannschaft funktioniert“, sagte Hansen. Der 23-Jährige schnupperte lange am Maximum, musste den Traum von 18 Tagespunkten jedoch im elften Lauf begraben, weil er im schnellsten Run des Tages (70,09 Sekunden) nach verpatztem Start erst hinter Güstrows Adam Bednar als Zweiter die Zielflagge sah.

„Die Starts waren heute die halbe Miete. Einmal lief es leider nicht ganz perfekt“, sagte Hansen später. Den Malus konnte er verkraften, führten die Gastgeber doch bereits mit 41:25. Den Flow der Wikinger konnte auch die knapp 30-minütige Pause wegen zwei medizinischer Vorfälle im Publikum nicht stoppen. Bereits vor den zwei Finalläufen stand der MSC Brokstedt als Sieger fest.

Brokstedts Teammanagerin Sabrina Harms: „Besser hätte ich es mir in meinen Träumen nicht ausmalen können“

Doch die Finalläufe boten den begeisterten Fans bei strahlendem Sonnenschein nochmals Speedway der Spitzenklasse. Im ersten Finallauf feierten die Gäste einen 5:1-Laufsieg, dann schlugen die Wikinger in einem furiosen Endlauf der Tagesbesten zurück: Den Start gewann Hansen, der sich dann über zwei Runden ein heißes Reifen-an-Reifen-Duell mit Teamkollege Kvech lieferte und letztlich den Tschechen passieren lassen musste – 52:32. „Besser hätte ich es mir in meinen Träumen nicht ausmalen können“, sagte Harms. Und Brokstedts 1. Vorsitzender Michael Schubert frohlockte: „Das war ein echt cooler Auftakt bei heißem Wetter.“

MSC Brokstedt: Mads Hansen 16, Jan Kvech 16, René Bach 10, Claus Vissing 7, René Deddens 2, Max Dilger 1.

Güstrow Torros:Dee Adam Bednar 11, Peter Ljung 11, Jonas Jeppesen 6, Sando Wassermann 4, Lukas Baumann 0.